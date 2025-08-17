ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти знаки из Китайского гороскопа услышат радостные новости: кто заплачет от радости

Воскресенье 17 августа 2025 13:02
UA EN RU
Эти знаки из Китайского гороскопа услышат радостные новости: кто заплачет от радости Китайский гороскоп назвал главных счастливчиков (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже в ближайшие дни представителей 5 знаков Китайского гороскопа будут ждать невероятные события. Судьба подкинет им сюрпризы, которые принесут слезы радости.

Кому Китайский гороскоп сулит хорошие новости, рассказывает РБК-Украина.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Известие, которое найдет вас внезапно, развеет старые тревоги. Вы получите подтверждение того, во что давно верили, но не имели доказательств. Решение, которое долго висело в воздухе, наконец будет принято в вашу пользу.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Кто-то, кого вы давно не слышали, напомнит о себе добрым словом, жестом или действием. В вашей жизни снова появится надежда на восстановление утраченного. Неожиданное сообщение или телефонный звонок изменит ритм дня. Радость будет тихой, но такой, что перехватывает дыхание.

Кот-Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Слова, которые вы услышите в ближайшее время, откроют новые двери. Это может быть решение, на которое вы не надеялись, или комплимент, который изменит ваше отношение к себе. Маленькое, но важное "да" прозвучит именно тогда, когда надо.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

К вам придет новость, которая изменит планы, и это будет не разочарование, а облегчение. Возвращение, освобождение, решение ситуации - все станет немного проще. У вас исчезнет давление ожидания, появится ясность. Вы поймете, что не зря так долго держались.

Баран (1955, 1967, 1979, 1991, 1991, 2003, 2015)

То, что вы считали безнадежным, неожиданно получит продолжение. Это может быть второй шанс, новая возможность, приглашение, которое взбудоражит сердце. Радость будет нежной, как тишина после бури. И вы не сдержите слез, потому что наконец можно вздохнуть спокойно.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Parade, Astro-seek.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия