Ці університети вибирають найчастіше: що в пріоритеті в українських випускників

Цінність освіти зросла

За словами Владислави, освіта - це важлива цінність, оскільки в умовах війни часто це ледь не єдине, що можна взяти з собою, куди б ви не прямували.

Однак для того, аби ця цінність справді виправдовувала себе, освіта повинна бути якісною та ефективною.

"Приватні школи за час пандемії та повномасштабного вторгнення зарекомендували себе як надійні освітні партнери, тому що зазвичай їм потрібно менш як добу на адаптацію до зміни умов", - каже Бандурко.

Крім того, приватні школи є більш гнучкими у своєму форматі.

"Якщо, наприклад, освітні програми оновлювалися 10 років тому, то приватні школи можуть щось додавати щороку і вони це роблять, змінюючи свої програми", - ділиться освітянка.

Водночас, за словами експертки, державна система освіти теж проявилась як стійка система, де вчителі "великі молодці".

Поширення приватної освіти

Владислава Бандурко каже, що приватна освіта буде й надалі розповсюджена.

"Є такий прогноз по Україні, що десь 20% від ринку всіх освітніх послуг буде займати приватна освіта. Зараз це десь на рівні 12% для Києва і 5-6% по Україні. Тобто до 20% у нас цей ріст буде відбуватися", - прогнозує вона.

Питання різниці вартості та доступності буде актуальним, але найближчі роки приватної освіти все ж буде зростати.

Куди прагнуть вступати діти

Як розповідає Владислава Бандурко, популярність здобувають не лише приватні школи, а й університети.

За її словами, топ три університети, куди сьогодні прагнуть виступати українські випускники, це:

Київська школа економіки (KSE) - приватний заклад

Український католицький університет (УКУ) - приватний заклад

Національний університет "Києво-Могилянська академія" - державний заклад

"У списку є два приватних вищих навчальних заклади, і це теж говорить про запит українських випускників, на якісну професійну освіту", - підсумовує Владислава.