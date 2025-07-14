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Навіть приватні школи України потерпають від браку вчителів: як вони рятують ситуацію?

Понеділок 14 липня 2025 16:07
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Навіть приватні школи України потерпають від браку вчителів: як вони рятують ситуацію? Криза ринку праці також торкається приватних шкіл (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо кількість учнів у школах під час повномасштабної війни тримається хоч якоїсь, то з ринком кадрів учителів справи кепські. Це одне з ключових питань для сучасної освіти.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла академічна директорка мережі шкіл "Educator" Анастасія Сивак.

Яка ситуація з учнями

"По дітях ми не відчуваємо значного відтоку", - зазначає Анастасія.

Вона пояснює, що у перші місяці повномасштабного вторгнення частина родин справді виїхала, однак більшість дітей залишалися в проєктах школи.

"Була онлайн-школа на той момент, був екстернат, і діти хоч і йшли з очного формату, але обирали інші формати, запропоновані нашою школою", - розповідає Сивак.

Зараз, за її словами, щороку дві-три сім'ї вибирають зимівлю за кордоном, однак залишаються на онлайн-навчанні та повертаються ближче до весни.

"Ми розуміємо цей страх, і розуміємо цей вибір кожної родини й підтримуємо. Тому організовуємо це онлайн-навчання", - каже вона.

Яка ситуація з викладачами

"Криза ринку кадрів вона торкається всіх, і шкіл вона торкається так само", - наголошує експертка.

Вона підкреслює, що зараз непросто знайти викладача, який не лише добре знає предмет, а й уміє захопити дітей, пояснити їм сенс навчання, бути "тим, хто запалює".

"Дійсно вчителів зараз мало і ми прям шукаємо всіма силами, якими тільки можемо", - додає Сивак.

Який вихід із кадрової кризи

У відповідь на кадрові виклики команда школи змінила підхід до адаптації нових працівників.

"Ми на системному рівні почали набагато краще вкладатись в онбординг і донавчання викладачів прямо тут на місці", - каже Анастасія.

Вона зазначає, що левова частина роботи академічного відділу школи зараз зосереджена саме на тому, щоби донавчати, адаптувати та надавати нові інструменти викладання.

"Справді зараз потрібно вибирати з меншої кількості людей. І це означає, що процес донавчання існує на місці", - підсумовує Сивак.

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