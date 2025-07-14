Українські школи переходять на 10-місячне навчання і короткі канікули: що це значить для дітей?
Час від часу в публічному просторі виникають розмови про необхідність продовження навчального року ще на місяць. Водночас деякі школи вже впроваджують це.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла академічна директорка школи "Educator" Анастасія Сивак.
Чому вирішили подовжити навчання
"Ми насправді дуже довго цьому пручались, бо вірили в те, що в дітей має бути три літніх місяці. Ми всі звикли та маємо рухатись так", - пояснює Сивак.
Однак рішення продовжити навчальний рік ухвалили через низку факторів. Один із головних - освітні втрати, яких зазнали діти під час пандемії та повномасштабної війни.
"Зараз бачимо, що різниця між дітьми в класах може бути просто колосальною з якихось предметів, і нам потрібен час, аби це напрацювати", - зауважує вона.
Укриття, тривоги та знижений темп
Додатковим викликом є безпекова ситуація. За словами освітянки, важко передбачити, скільки часу протягом навчального року діти проведуть в укриттях.
"Ми спускаємось в укриття, але це все одно забирає певний період часу: пройти, спуститись, налаштуватись там, повернутись", - пояснює Анастасія.
До того ж іноді діти не приходять до школи після нічних повітряних тривог, і це також впливає на темп навчання.
"Доводиться чимось жертвувати, а жертвувати не хочеться", - каже фахівчиня.
Вона підкреслює, що цілісна особистість не формується, якщо прибирати такі елементи як фізкультура, курси з soft skills чи проєктна робота.
"Тому на цьому етапі ми ухвалили рішення про 10 місяців навчання, ми пілотуємо. Це в нас перший рік", - додає Анастасія.
Як проходить 10 місяць у молодшій школі
Щоб зробити додатковий місяць привабливим для дітей, команда школи створила програму з екскурсіями, профорієнтацією та проєктами.
"Нам вдалось зробити для них цей 10 місяць з екскурсіями, із профорієнтацією, із проєктами. Змінювати активності так, щоб вони могли довчитись, але й провести цей місяць трохи по фану в школі", - розповідає Сивак.
Мета цього підходу - зберегти відчуття канікул, але залишити навчання в центрі уваги.
"Ми дали це відчуття канікул, просто для того, щоб вони були налаштовані ходити в школу… Було важливо, щоб вони розуміли, що це для них, і тут можна і повеселитись, і повчитись", - підсумовує вона.
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