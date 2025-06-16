Не "пробка" і не "корок": як насправді називається скупчення авто на дорозі

У побуті ми щодня говоримо "пробка на дорозі" або "корок", але з погляду нормативної української мови - це помилка. Яка ж форма правильна і що радять словники?

Як правильно назвати ускладнення дорожнього руху - "затор", "корок" чи "пробка", розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube .

У щоденному вжитку українці часто використовують словосполучення на кшталт "дорожня пробка" або "корок на дорозі".

Проте фахівці зі словникової справи наголошують - у нормативному мовленні такі вислови не є коректними.

Слово "корок" у сучасній українській мові має три основні значення: кора коркового дуба, затичка для пляшки й частина підбору або каблука.

Також "пробкою" можуть називати затички різного призначення. Проте ніде не йдеться про затори на дорогах.

Натомість саме скупчення транспорту, що ускладнює або блокує рух, згідно з мовною нормою, називається "затором".

Це пряме й усталене значення, яке слід уживати в офіційній комунікації - зокрема у ЗМІ, на радіо, в документах та інформаційних повідомленнях.

Форми "дорожній затор" або "затор на дорозі" вважаються правильними.

А от уживання слів "пробка" чи "корок" у цьому контексті можливе лише в усному чи художньому мовленні, як переносне значення.

Отже, з погляду нормативної української мови, правильно казати саме "затор".