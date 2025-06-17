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П'ять унікальних українських слів, що не перекладаються жодною іншою мовою

Вівторок 17 червня 2025 08:12
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П'ять унікальних українських слів, що не перекладаються жодною іншою мовою П'ять українських слів, які неможливо перекласти на іншу мову (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові є слова, які несуть у собі не лише значення, а й багатовікову історію, традиції та культурний код нації. Ці унікальні терміни відображають особливості українського побуту, світогляду та самобутності.

Які слова не перекладають іншими мовами, розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

Є слова, які не просто означають предмет чи людину - вони вміщують у собі цілі світи. В українській мові є поняття, що неможливо дослівно перекласти, бо кожне з них - це культурний код, історія, традиція й емоція в одному.

Вони - не лише мовні одиниці, а жива пам’ять народу, що оживає у побуті, піснях, обрядах. Нижче п’ять таких слів, що говорять про Україну голосніше за будь-які гасла:

Кума/Кум

Це більше, ніж церковні зв’язки. Це своєрідна соціальна модель української дружби й довіри. Кума - не обов’язково хрещена мати, а часто просто близька душа, подруга на всі випадки життя: на застілля, на поради, на сміх і на підтримку.

Кумівство - це обряд і традиція, але й живий звичай, що пережив хрещення і став окремим явищем нашої культури.

Паляниця

Це не просто випічка - це тест на свою людину. Пухка, духмяна, з рум’яною скоринкою - паляниця є символом української гостинності та самобутності.

Це не просто слово, а код, який відкриває українське серце. Його не можна замінити аналогом: у ньому - душа мови, смак традицій і оборона своєї землі навіть у побутовому слові.

Вечорниці

Це не банальна вечірка, а цілий світ старовинної молодіжної комунікації. Тут не тільки співали й веселились, а й будували перші романтичні зв’язки, зберігали ремесла, переказували традиції.

Це була територія фольклору і свободи, де оживала народна поетика та символіка. Слово "вечорниці" несе в собі пульс живої історії.

Неня

Це не лише ніжне слово до матері, а пісенне звертання з глибини українського серця. Воно не побутове - воно обрядове, сакральне, виткане з мелодії та болю, з пам’яті та любові.

"Неня" не замінює "маму", воно говорить іншою мовою - мовою пісні, тужливої та щемкої.

Трембіта

Це не просто інструмент - це голос Карпат. Її звук пронизує долини, гукає з вершини та збирає громаду. Її не перекладають, бо вона сама є назвою явища.

"Трембіта" - не просто частина гуцульського побуту, а жива легенда, музичний клич, що досі вібрує крізь століття.

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