Ці слова вважають "правильними", але вони давно у чорному списку мовознавців

Вузи в Україні? Насправді - ні

"ВУЗ" - це калька з російського, і в українській мові такого слова немає. У нас тривалий час вживали абревіатуру ВНЗ - вищий навчальний заклад.

Але за новими стандартами правильним варіантом є ЗВО - заклад вищої освіти. Водночас неофіційно вживається і слово ВИШ - скорочення від "вища школа".

"Зворотній" - це помилка, навіть якщо ви філолог

Плутанина між словами "зворотній" і "зворотний" трапляється щодня. Але правильно лише зворотний: зворотний зв’язок, зворотного квитка тощо.

Аналогічно вживаються "народний", "порядний", "гидотний". Суфікс -ній тут недоречний.

Ти виглядаєш чудово? Ні, ти маєш чудовий вигляд

Дієслово "виглядати" в українській мові означає дивитися звідкись - "виглядати у вікно", "виглядати з-за рогу".

Якщо говоримо про зовнішність, правильна конструкція: мати вигляд. Тож, слід казати не "ти виглядаєш добре", а "ти маєш гарний вигляд".