Эти слова считают "правильными", но они давно в черном списке языковедов

Вузы в Украине? На самом деле - нет

"ВУЗ" - это калька с русского, и в украинском языке такого слова нет. У нас долгое время употребляли аббревиатуру ВНЗ - высшее учебное заведение.

Но по новым стандартам правильным вариантом является ЗВО - "заклад вищої освіти" В то же время неофициально употребляется и слово ВИШ - сокращение от "вища школа".

"Зворотній" - это ошибка, даже если вы филолог

Путаница между словами "зворотній" и "зворотний" случается каждый день. Но правильно только "зворотний": "зворотний зв'язок", "зворотного квитка" и тому подобное.

Аналогично употребляются "народний", "порядний", "гидотний". Суффикс -ній здесь неуместен.

"Ти виглядаєш чудово"? Нет, "ти маєш чудовий вигляд"

Глагол "виглядати" в украинском языке означает смотреть откуда-то - "виглядати у вікно", "виглядати з-за рогу".

Если говорим о внешности, правильная конструкция: "мати вигляд". Поэтому, следует говорить не "ти виглядаєш добре", а "ти маєш гарний вигляд".