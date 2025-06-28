Ці речі не підведуть: як скласти базовий літній гардероб на всі випадки життя

У теплу пору року хочеться виглядати стильно без зайвих зусиль. Саме тому базовий літній гардероб - це ваша модна "шпаргалка" на кожен день.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком less_is_best_fashion розповідає, які речі слід мати в шафі, щоб легко комбінувати їх, створювати образи для різних ситуацій - від офісу і до відпочинку - і при цьому завжди залишатися в тренді.

Шовковий топ і білі штани

Комбінація шовкового топа і білих штанів - це класика, яка не втрачає актуальності з сезону в сезон. Такий образ має свіжий, стильний і доречний вигляд у будь-якій ситуації: чи то ранковий променад, чи то зустріч із друзями, чи то літній офіс.

Чому це працює: шовк надає образу вишуканості та легкості, а білі штани роблять його візуально "дорогим". Разом вони створюють мінімалістичний, але дуже виразний тандем, який легко адаптувати під різний настрій і привід.

Топ і штани на літо (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Чорна сукня в довжині міді або максі

Чорна сукня в довжині міді або максі - це справжній "герой" базового літнього гардероба. Вона "працює" як у ранкових образах, так і у вечірніх, легко трансформується під різні стилі й доречна майже в будь-якій ситуації - від прогулянки містом до вечері на терасі.

Чому це працює: чорний колір надає глибини та елегантності, а легка тканина і вільний крій роблять річ комфортною навіть у спеку. Міді довжина має стриманий і витончений вигляд, а максі - ще й ефектний.

Сукня на літо (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Вільна сорочка і джинсові шорти

Комбінація oversize-сорочки та джинсових шортів - це універсальний варіант, який пасує майже всім і легко адаптується під будь-який стиль. Такий образ має спокійний, але зібраний вигляд - ідеально для міста, відпустки чи навіть офісу.

Чому це працює: сорочка надає образу структури, а шорти - легкості та молодіжності. У парі вони створюють баланс між формальністю і невимушеністю. Плюс можна комбінувати з будь-яким взуттям - від кросівок до босоніжок.

Шорти та сорочка на літо (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Сукня в білизняному стилі, сандалі та шопер

Сукня-комбінація - це одна з найжіночніших і водночас найпростіших речей у гардеробі, яка не потребує складної стилізації. У поєднанні з плоскими сандалями та місткою сумкою-шопером вона створює невимушений, але стильний образ.

Чому це працює: білизняний крій завжди надає образу витонченості, навіть якщо ти в мінімумі макіяжу і без прикрас. Плавні лінії, тонкі бретелі, м'яка тканина - це створює відчуття легкості та гармонії. У парі з плоскими сандалями образ залишається зручним, а шопер - практичним.

Сукня в білизняному стилі, сандалі та шопер (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Лляний костюм і майка або топ

Лляний костюм - це інвестиція в комфорт і стиль на роки. У парі з простою майкою або топом він створює збалансований і дуже естетичний образ, який підходить і для літа в місті, і на відпочинку.

Чому це працює: натуральний лляний матеріал позбавляє від спеки, має дорогий вигляд і додає образу невимушеної елегантності. Такий костюм, особливо у світлих відтінках, легко комбінується з будь-яким взуттям - від кедів до мюлей.

Лляний костюм і майка або топ (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)