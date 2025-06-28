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Эти вещи не подведут: как составить базовый летний гардероб на все случаи жизни

Суббота 28 июня 2025 15:52
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Эти вещи не подведут: как составить базовый летний гардероб на все случаи жизни Модные луки на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В теплое время года хочется выглядеть стильно без лишних усилий. Именно поэтому базовый летний гардероб - это ваша модная "шпаргалка" на каждый день.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником less_is_best_fashion рассказывает, какие вещи следует иметь в шкафу, чтобы легко комбинировать их, создавать образы для разных ситуаций - от офиса и до отдыха - и при этом всегда оставаться в тренде.

Шелковый топ и белые штаны

Комбинация шелкового топа и белых брюк - это классика, которая не теряет актуальности из сезона в сезон. Такой образ выглядит свежо, стильно и уместно в любой ситуации: будь то утренний променад, встреча с друзьями или летний офис.

Почему это работает: шелк придает образу изысканность и легкость, а белые брюки делают его визуально "дорогим". Вместе они создают минималистичный, но очень выразительный тандем, который легко адаптировать под разное настроение и повод.

Эти вещи не подведут: как составить базовый летний гардероб на все случаи жизни

Топ и брюки на лето (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Черное платье в длине миди или макси

Черное платье в длине миди или макси - это настоящий "герой" базового летнего гардероба. Оно "работает" как в утренних образах, так и в вечерних, легко трансформируется под разные стили и уместно почти в любой ситуации - от прогулки по городу до ужина на террасе.

Почему это работает: черный цвет придает глубину и элегантность, а легкая ткань и свободный крой делают вещь комфортной даже в жару. Миди длина выглядит сдержанно и изящно, а макси - еще и эффектно.

Эти вещи не подведут: как составить базовый летний гардероб на все случаи жизни

Платье на лето (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Свободная рубашка и джинсовые шорты

Комбинация oversize-рубашки и джинсовых шорт - это универсальный вариант, который подходит почти всем и легко адаптируется под любой стиль. Такой образ выглядит спокойно, но собранно - идеально для города, отпуска или даже офиса.

Почему это работает: рубашка придает образу структуры, а шорты - легкости и молодежности. В паре они создают баланс между формальностью и непринужденностью. Плюс можно комбинировать с любой обувью - от кроссовок до босоножек.

Эти вещи не подведут: как составить базовый летний гардероб на все случаи жизни

Шорты и рубашка на лето (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Платье в бельевом стиле, сандалии и шопер

Платье-комбинация - это одна из самых женственных и одновременно простых вещей в гардеробе, которая не требует сложной стилизации. В сочетании с плоскими сандалиями и вместительной сумкой-шопером она создает непринужденный, но стильный образ.

Почему это работает: бельевой крой всегда придает образу изящества, даже если ты в минимуме макияжа и без украшений. Плавные линии, тонкие бретели, мягкая ткань - это создает ощущение легкости и гармонии. В паре с плоскими сандалиями образ остается удобным, а шопер - практичным.

Эти вещи не подведут: как составить базовый летний гардероб на все случаи жизни

Платье в бельевом стиле, сандалии и шопер (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Льняной костюм и майка или топ

Льняной костюм - это инвестиция в комфорт и стиль на годы. В паре с простой майкой или топом он создает сбалансированный и очень эстетичный образ, который подходит и для лета в городе, и на отдыхе.

Почему это работает: натуральный льняной материал избавляет от жары, выглядит дорого и придает образу непринужденной элегантности. Такой костюм, особенно в светлых оттенках, легко комбинируется с любой обувью - от кедов до мюлей.

Эти вещи не подведут: как составить базовый летний гардероб на все случаи жизни

Льняной костюм и майка или топ (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

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