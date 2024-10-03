Ці правила мають знати всі. Чи зарахують українцям до пенсії стаж, отриманий за кордоном

В Україні внесли зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Деякі з них спростили зарахування "закордонного" стажу в Україні. Його можуть зараховувати, але за певних умов.

Що це за умови та чому до пенсії зараховується стаж, отриманий українцями лише в деяких країнах, в коментарі РБК-Україна розповідає юрист системи безоплатної правничої допомоги Руслан Кравченко.

Як зараховують українцям стаж роботи за кордоном

Пенсію в Україні призначають при досягненні віку у 60, 63, або 65 років залежно від ситуації. При цьому потрібно, щоб було достатньо страхового стажу. Станом на 2024 рік для виходу на пенсію у 60 років потрібен 31 рік стажу.

Періоди роботи за межами України зараховуються до стажу роботи, якщо між Україною та країною, в якій працювала людина, підписаний міжнародний договір про пенсійне забезпечення, говорить Руслан Кравченко.

Зараз договори підписані лише з певними країнами. Ось повний список:

Болгарія;

Естонія;

Іспанія;

Латвія;

Литва;

Польща;

Португалія;

Словаччина;

Чехія;

Азербайджан;

Молдова;

Грузія;

Румунія;

Угорщина;

Монголія.

"Тобто якщо людина працювала офіційно в одній з цих країн, то період роботи там їй зарахується. А, наприклад, з Німеччиною, куди від початку великої війни переїхало чи не найбільше українців, такого договору поки немає. Якщо людина працювала там, стаж роботи їй зараз не зарахується. Це стане можливим після підписання такого договору", - пояснює фахівець.

Існує два типи таких договорів - територіальний та пропорційний. Якщо підписаний територіальний договір, то виплачувати пенсію вам буде та держава, на території якої ви проживаєте.

"Стаж, який людина набула в Україні та в іншій країні, сумується. Пропорційний договір передбачає, що частину пенсії людині оплачує Україна, а частину - інша країна, де людина працювала", - зауважує Руслан Кравченко.

Також умовою зарахування стажу є офіційне працевлаштування. Якщо як в Україні,, так і в будь-якій іншій країні, працювала неофіційно, то в таких ситуаціях стаж вам не зарахують, навіть якщо з країною підписаний договір.