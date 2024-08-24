Українці можуть докупити стаж для пенсії: скільки коштує рік

Українці можуть докупити стаж для нарахування пенсії. Рік страхового стажу у 2024 році коштує майже 21 500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Громадяни України можуть докупити стаж, щоб у майбутньому мати більшу пенсію.

Скористатися цією послугою можуть українці віком від 16 років, зокрема працевлаштовані за кордоном, але які хочуть отримувати пенсію в Україні, люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу, з низьким рівнем доходу, які хочуть отримувати більшу пенсію.

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою - мінімальна заробітна плата х 22%.

3 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1 760 гривень. Тобто річний стаж обійдеться вже у 21 480 гривень.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.