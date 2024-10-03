Эти правила должны знать все. Зачислят ли украинцам к пенсии стаж, полученный за границей
В Украине внесли изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Некоторые из них упростили зачисление "иностранного" стажа в Украине. Его могут засчитывать, но при определенных условиях.
Что это за условия и почему к пенсии относится стаж, полученный украинцами только в некоторых странах, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист системы безоплатной правовой помощи Руслан Кравченко.
Как засчитывают украинцам стаж работы за границей
Пенсию в Украине назначают при достижении возраста в 60, 63 или 65 лет в зависимости от ситуации. При этом нужно, чтобы было достаточно страхового стажа. По состоянию на 2024 год для выхода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа.
Периоды работы за пределами Украины зачисляются к стажу работы, если между Украиной и страной, в которой работал человек, подписан международный договор о пенсионном обеспечении, говорит Руслан Кравченко.
Сейчас договоры подписаны только с определенными странами. Вот полный список:
- Болгария;
- Эстония;
- Испания;
- Латвия;
- Литва;
- Польша;
- Португалия;
- Словакия;
- Чехия;
- Азербайджан;
- Молдова;
- Грузия;
- Румыния;
- Венгрия;
- Монголия.
"То есть если человек работал официально в одной из этих стран, то период работы там ему засчитается. А, например, с Германией, куда с начала великой войны переехало больше всего украинцев, такого договора пока нет. Если человек работал там, стаж работы ему на данный момент не зачтется. Это станет возможным после подписания такого договора", - объясняет специалист.
Существует два типа таких договоров – территориальный и пропорциональный. Если подписан территориальный договор, то выплачивать пенсию вам будет государство, на территории которого вы проживаете.
"Стаж, который человек приобрел в Украине и в другой стране, суммируется. Пропорциональный договор предусматривает, что часть пенсии человеку оплачивает Украина, а часть - другая страна, где человек работал", - отмечает Руслан Кравченко.
Также условием зачисления стажа является официальное трудоустройство. Если как в Украине, так и в любой другой стране, вы работали неофициально, то в таких ситуациях стаж вам не засчитают, даже если со страной подписан договор.
Напомним, украинцы могут докупить стаж для пенсии. Мы писали, сколько стоит год стажа.
Тем временем украинцы, не накопившие трудовой стаж до пенсионного возраста, имеют право на временную государственную помощь.
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