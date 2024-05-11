Недостатньо страхового стажу: які виплати можуть отримати українці замість пенсії

Українці, які не накопичили трудовий стаж до пенсійного віку, мають право на тимчасову державну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Дія".

Особи, які досягли віку, зазначеного в частині 1 статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не набули права на пенсійні виплати у зв'язку з відсутністю, мають право на тимчасову допомогу за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом інваліда та середнім доходом на одного члена сім'ї за останні шість місяців. При цьому розмір таких виплат не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень.

Такі виплати надаються після досягнення 65-річного віку; у віці 63 років така допомога надається тільки в тому разі, якщо у пенсіонера недостатньо страхового стажу.

Оформлення такої допомоги відбувається через особисте звернення особи. Пенсіонер має подати відповідну заяву до органів соцзахисту. До неї необхідно додати такий пакет документів: