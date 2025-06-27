Ці полуничні роли - найсмачніше, що ви приготуєте цього літа

Солодкі ролики з полуниці

Інгредієнти:

яйця - 5 шт.

цукор - 25 г

молоко - 25 г

крохмаль - 10 г

полуничний джем - 60 г

крем-сир - 50 г

фрукти будь-які - 40 г

Спочатку крохмаль потрібно розчинити в молоці, влити в яєчну суміш, додати цукор та ретельно розмішати. Після цього насмажте млинців.

Для крему змішайте крем-сир з джемом. Перед приготуванням млинець охолодити, а крем краще викласти за допомогою мішка, щоб не порвати млинець.

Роли перед нарізкою необхідно охолодити та зверху прикрасити фруктами.

Солодкі роли з полуниці (фото: кадр з відео)