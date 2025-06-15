Бельгійські вафлі - ідеальна страва на сніданок: рецепт з незвичайними інгредієнтами

Солоні бельгійські вафлі - це ситний і універсальний варіант сніданку, який легко приготувати вдома. Вони відрізняються пухкою текстурою та нейтральним смаком, що дозволяє поєднувати їх із різними солоними інгредієнтами: сиром, шинкою чи овочами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ірини Шніт.

Список інгредієнтів

Для приготування солоних бельгійських вафель знадобляться такі продукти:

кисломолочний сир 0% - 200 г

яйця - 1 шт.

борошно (будь-яке) - 3 ст. л

лляне борошно (за бажанням) - 1 ст. л

масло 82% (розтоплене) - 10 г

розпушувач - 0,5 ч. л

Швидкий спосіб приготування

Сир не потрібно подрібнювати блендером, просто додайте до нього всі інгредієнти. Перемішайте до однорідного густого тіста..

Розігрійте вафельницю, змастіть її маслом (якщо потрібно) та викладайте тісто порціями. Випікайте 3-5 хвилин, до золотистої скоринки.

Тісто можна приготувати з вечора та зберігати в холодильнику. А готові вафлі - заморозити, щоб розігріти в тостері, духовці чи мікрохвильовій печі, коли захочеться смачного сніданку без зайвого клопоту.

Рецепт солоних бельгійських вафель (фото: кадр з відео)