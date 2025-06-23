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Рецепт смачного салату з куркою та манго: він стане вашим фаворитом на літо (фото)

Понеділок 23 червня 2025 07:45
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Рецепт смачного салату з куркою та манго: він стане вашим фаворитом на літо (фото) Рецепт смачного салату з курки, авокадо та манго (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Соковитий і яскравий салат з куркою, авокадо та манго стане ідеальним вибором для літнього обіду або легкої вечері. Поєднання ніжного м’яса, кремового авокадо й солодкого манго - це не лише смачно, а й дуже корисно для травлення та імунітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.

Рецепт салату з курки та авокадо: простий рецепт

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

  • куряча грудка - 1 шт. (варена)
  • авокадо - 2 шт.
  • манго - 2 шт.
  • помідори чері - 150 г
  • кунжут та гарбузове насіння

Для заправки:

  • сік одного апельсина
  • оливкова олія
  • подрібнені пластівці перцю чилі

Готується цей салат дуже легко. Спочатку потрібно нарізати курку та помідори будь-якими шматочками.

Після цього подрібніть манго та авокадо. Покладіть всі інгредієнти тарілку та приправте спеціям. З'єднайте всі інгредієнти для заправки разом і все ретельно перемішайте.

Салат виходить неймовірно соковитим і цього смак не зрівняється ні з чим.

Рецепт смачного салату з куркою та манго: він стане вашим фаворитом на літо (фото)Рецепт смачного салату з куркою та манго: він стане вашим фаворитом на літо (фото)Рецепт смачного салату з куркою та манго: він стане вашим фаворитом на літо (фото)Рецепт салату з куркою, авокадо та манго (фото: кадр з відео)

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