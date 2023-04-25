Ці операції вже давно ведуться, - експерт про контрнаступ ЗСУ

"Знаєте, коли таке пишеться, видно, що люди не знаються на військовій справі. Звичайно, коли планується будь-яка військова операція, особливо такого рівня, чомусь журналісти гадають, що українська армія воюватиме так, як російська армія, тобто доктринальними підходами Першої чи Другої світової війни", - каже Самусь.

Експерт зазначає, що українська армія таки воює у 21 столітті і це мережева, центрична війна, де використовуються і інформаційно-психологічні операції, і кібероперації.

"Наші західні партнери чи західна преса розглядають лише сухопутний компонент, що, звісно, не так. Якщо хтось думає, що будуть перші 24 години, коли буде видно, що проводиться операція, то я хочу сказати, що ці операції вже давно ведуться", - заявив Самусь.

Експерт акцентував, що дії Сил спеціальних операцій є, розвідка працює, інформаційно-психологічні операції проводяться, кібероперації проводяться і так далі.

"Просто сучасна мережева, центрична операція, яка проводиться у всіх доменах, не виглядає так, як має в розумінні західної преси та західних політиків", - пояснив Самусь.

Нагадаємо, як в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов, початок вирішальної битви між Україною та РФ є таємницею. Але ми до цього наближаємося.

Також за словами керівника української розвідки, контрнаступ наших військових йде за планом.

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