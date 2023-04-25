Эти операции уже давно ведутся, - эксперт о контрнаступлении ВСУ

"Знаете, когда такое пишется, видно, что люди не разбираются в военном деле. Конечно, когда планируется какая-либо военная операция, особенно такого уровня, почему-то журналисты полагают, что украинская армия будет воевать так, как российская армия, то есть доктринальными подходами Первой или Второй мировой войны", - говорит Самусь.

Эксперт отмечает, что украинская армия воюет в 21 веке и это сетевая, центрическая война, где используются и информационно-психологические операции, и кибероперации.

"Наши западные партнеры или западная пресса рассматривают только сухопутный компонент, что, конечно, не так. Если кто-то думает, что будут первые 24 часа, когда будет видно, что проводится операция, то я хочу сказать, что эти операции уже давно ведутся", - заявил Самусь.

Эксперт акцентировал, что действия Сил специальных операций есть, разведка работает, информационно-психологические операции проводятся, кибероперации проводятся и так далее.

"Просто современная сетевая, центрическая операция, которая проводится во всех доменах, не выглядит так, как понимает западная печать и западные политики", - пояснил Самусь.

Напомним, как в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов, начало решающей битвы между Украиной и РФ является тайной. Но мы к этому приближаемся.

Также, по словам руководителя украинской разведки, контрнаступление наших военных идет по плану.

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