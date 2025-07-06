Ці лайфхаки "зносять кришу": 13 незвичних способів використання вазеліну

Захист під час фарбування

Плануєте фарбувати шафки або двері? Змастіть ручки, петлі чи інші деталі вазеліном, щоб на них не потрапила фарба. Після висихання фарби просто витріть вазелін - і ніяких плям не залишиться.

Ефект потертості на меблях

Бажаєте надати меблям вінтажного вигляду? Нанесіть трохи вазеліну на поверхню, а потім покрийте фарбою. У місцях, де був вазелін, фарба не пристане - вийде стильна "потертість".

Видалення подряпин із дерева

На дерев’яних меблях з’явилися неглибокі подряпини? Покрийте їх вазеліном і залиште на добу. Потім витріть сухою тканиною - і сліди зникнуть.

Полірування шкіри

На сумці або взутті з’явилися подряпини? Просто вітріть трохи вазеліну в ушкоджену ділянку. Поверхня вирівняється, і шкіра знову виглядатиме охайно.

Виведення плям від косметики

Вазелін добре розчиняє олії, які є в косметиці. Нанесіть його на пляму перед пранням, зачекайте трохи і витріть серветкою. Потім виперіть річ - і пляма зникне.

Обробка патрона лампочки

Щоб лампочка не прикипіла до патрона, нанесіть вазелін на різьбу. Це полегшить її заміну через кілька місяців. Викрутити лампу буде легко.

Змащення петель

Скриплять двері чи шафки? Вазелін легко замінює мастило. Просто нанесіть його на петлі - і неприємні звуки зникнуть.

Вазелін - універсальний засіб, які варто мати у кожному домі (фото: Pexels)

Захист замків від замерзання

Перед зимою нанесіть трохи вазеліну на ключ і вставте його в замок. Прокрутіть кілька разів - гель покриє механізм. Волога не замерзне, і двері не заклинять.

Збереження гарбуза на Хелловін

Щоб гарбузовий ліхтар не зіпсувався, змастіть зрізи й внутрішні стінки вазеліном. Це уповільнить гниття. Такий декор може простояти кілька тижнів.

Збереження клею

Тюбик із клеєм більше не буде прикипати? Просто змастіть різьбу всередині ковпачка вазеліном. Те саме можна зробити й з лаком для нігтів.

Полегшення вдягання сережок

Давно не носили сережки і стало боляче? Змастіть мочку вуха та сережку вазеліном. Прикраса легко пройде, і шкіра загоїться швидше.

Домашній скраб для тіла

Бажаєте простий натуральний скраб? Змішайте вазелін із цукром, сіллю або кавовою гущею. Додайте ефірну олію - і отримаєте готовий засіб для пілінгу.

Захист очей дитини від шампуню

Щоб піна не потрапила в очі під час миття голови дитині, нанесіть вазелін навколо очей. Він створить бар’єр. Навіть звичайний шампунь не викличе сліз.