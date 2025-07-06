Ці лайфхаки "зносять кришу": 13 незвичних способів використання вазеліну

Вазелін - це не лише засіб для зволоження шкіри. Він може стати справжнім порятунком у побуті, допомогти зберегти речі в ідеальному стані та полегшити безліч повсякденних завдань.
РБК-Україна розповідає про 13 лайфхаків з вазеліном, які вас вразять.
Плануєте фарбувати шафки або двері? Змастіть ручки, петлі чи інші деталі вазеліном, щоб на них не потрапила фарба. Після висихання фарби просто витріть вазелін - і ніяких плям не залишиться.
Бажаєте надати меблям вінтажного вигляду? Нанесіть трохи вазеліну на поверхню, а потім покрийте фарбою. У місцях, де був вазелін, фарба не пристане - вийде стильна "потертість".
На дерев’яних меблях з’явилися неглибокі подряпини? Покрийте їх вазеліном і залиште на добу. Потім витріть сухою тканиною - і сліди зникнуть.
На сумці або взутті з’явилися подряпини? Просто вітріть трохи вазеліну в ушкоджену ділянку. Поверхня вирівняється, і шкіра знову виглядатиме охайно.
Вазелін добре розчиняє олії, які є в косметиці. Нанесіть його на пляму перед пранням, зачекайте трохи і витріть серветкою. Потім виперіть річ - і пляма зникне.
Щоб лампочка не прикипіла до патрона, нанесіть вазелін на різьбу. Це полегшить її заміну через кілька місяців. Викрутити лампу буде легко.
Скриплять двері чи шафки? Вазелін легко замінює мастило. Просто нанесіть його на петлі - і неприємні звуки зникнуть.
Перед зимою нанесіть трохи вазеліну на ключ і вставте його в замок. Прокрутіть кілька разів - гель покриє механізм. Волога не замерзне, і двері не заклинять.
Щоб гарбузовий ліхтар не зіпсувався, змастіть зрізи й внутрішні стінки вазеліном. Це уповільнить гниття. Такий декор може простояти кілька тижнів.
Тюбик із клеєм більше не буде прикипати? Просто змастіть різьбу всередині ковпачка вазеліном. Те саме можна зробити й з лаком для нігтів.
Давно не носили сережки і стало боляче? Змастіть мочку вуха та сережку вазеліном. Прикраса легко пройде, і шкіра загоїться швидше.
Бажаєте простий натуральний скраб? Змішайте вазелін із цукром, сіллю або кавовою гущею. Додайте ефірну олію - і отримаєте готовий засіб для пілінгу.
Щоб піна не потрапила в очі під час миття голови дитині, нанесіть вазелін навколо очей. Він створить бар’єр. Навіть звичайний шампунь не викличе сліз.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Cleanipedia, Sante Plus.