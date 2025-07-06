Эти лайфхаки "сносят крышу": 13 необычных способов использования вазелина

Вазелин - это не только средство для увлажнения кожи. Он может стать настоящим спасением в быту, помочь сохранить вещи в идеальном состоянии и облегчить множество повседневных задач.
РБК-Украина рассказывает о 13 лайфхаках с вазелином, которые вас поразят.
Планируете красить шкафчики или двери? Смажьте ручки, петли или другие детали вазелином, чтобы на них не попала краска. После высыхания краски просто вытрите вазелин - и никаких пятен не останется.
Желаете придать мебели винтажный вид? Нанесите немного вазелина на поверхность, а затем покройте краской. В местах, где был вазелин, краска не пристанет - получится стильная "потертость".
На деревянной мебели появились неглубокие царапины? Покройте их вазелином и оставьте на сутки. Затем вытрите сухой тканью - и следы исчезнут.
На сумке или обуви появились царапины? Просто вотрите немного вазелина в поврежденный участок. Поверхность выровняется, и кожа снова будет выглядеть опрятно.
Вазелин хорошо растворяет масла, которые есть в косметике. Нанесите его на пятно перед стиркой, подождите немного и вытрите салфеткой. Затем постирайте вещь - и пятно исчезнет.
Чтобы лампочка не прикипела к патрону, нанесите вазелин на резьбу. Это облегчит ее замену через несколько месяцев. Выкрутить лампу будет легко.
Скрипят двери или шкафчики? Вазелин легко заменяет смазку. Просто нанесите его на петли - и неприятные звуки исчезнут.
Перед зимой нанесите немного вазелина на ключ и вставьте его в замок. Прокрутите несколько раз - гель покроет механизм. Влага не замерзнет, и дверь не заклинит.
Чтобы тыквенный фонарь не испортился, смажьте срезы и внутренние стенки вазелином. Это замедлит гниение. Такой декор может простоять несколько недель.
Тюбик с клеем больше не будет прикипать? Просто смажьте резьбу внутри колпачка вазелином. То же самое можно сделать и с лаком для ногтей.
Давно не носили серьги и стало больно? Смажьте мочку уха и сережку вазелином. Украшение легко пройдет, и кожа заживет быстрее.
Хотите простой натуральный скраб? Смешайте вазелин с сахаром, солью или кофейной гущей. Добавьте эфирное масло - и получите готовое средство для пилинга.
Чтобы пена не попала в глаза во время мытья головы ребенку, нанесите вазелин вокруг глаз. Он создаст барьер. Даже обычный шампунь не вызовет слез.
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При написании материала использовались следующие источники: Cleanipedia, Sante Plus.