Як вивести плями від трави з одягу: 4 перевірені способи

Трав’яні плями часто вони з’являються влітку, коли ми проводимо багато часу на природі. Існує кілька простих і дієвих методів, які допоможуть повернути речам охайний вигляд.

РБК-Україна розповідає чотири ефективні способи боротьби з плямами від трави, які зроблять одяг та взуття знову чистим.

Харчова сода

Сода - доступний і безпечний засіб, який добре справляється з плямами на міцних тканинах. Вона діє як легкий абразив, не пошкоджуючи волокна, і вбирає забруднення.

Такий спосіб підходить для бавовни, поліестеру та синтетики, але не для делікатного шовку. Перед початком очищення перевірте засіб на непомітній ділянці. Дотримуйтесь таких кроків:

Посипте пляму содою і втирайте її щіткою.

Зробіть розчин з мийним засобом і холодною водою.

Промокніть пляму тканиною, змоченою у розчині.

Ретельно промийте одяг холодною водою.

Повторіть процедуру, якщо пляма залишилась.

Оцет

Оцет чудово розщеплює трав’яні пігменти, а ще його легко знайти на кухні. Його краще не використовувати на вовні або шовку, бо кислота може зашкодити.

В інших випадках це дуже ефективний варіант, особливо якщо діяти швидко. Для досягнення результату:

Змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:1.

Замочіть одяг у розчині на 30 хвилин.

Прополощіть теплою водою.

Насипте пральний порошок або кисневий відбілювач і зволожте.

Обережно потріть пляму м’якою щіткою.

Засіб для посуду

Цей варіант підходить для щоденного використання, бо рідина для посуду є майже в кожному домі. Вона добре розщеплює забруднення, хоча делікатні тканини краще обробляти дуже обережно.

Метод підходить для неглибоких плям і свіжих забруднень. Що робити:

Обережно промокніть пляму чистою тканиною.

Розведіть кілька крапель засобу у мисці з холодною водою.

Намочіть ганчірку в розчині і прикладіть до плями.

Залиште на 10-15 хвилин.

Промийте тканину і виперіть в звичайному режимі.

Влітку сів на траву - і одяг вже забруднений (фото: Freepik)

Спирт

Спирт - один із найпотужніших засобів проти трав’яних плям. Він ідеально підходить для щільних тканин, таких як джинс чи бавовна.

Але знову ж таки, не варто його застосовувати для делікатних речей. Якщо пляма стара або велика, цей метод стане у пригоді. Порядок дій такий:

Промокніть пляму сухою тканиною, не розтираючи.

Нанесіть трохи спирту прямо на пляму.

Обережно промокніть ділянку чистою тканиною.

Залиште на кілька хвилин, щоб спирт подіяв.

Промийте холодною водою і виперіть річ згідно з етикеткою.

Корисні поради

Чим раніше ви почнете виводити пляму - тим легше вона піддасться.

Завжди тестуйте обраний засіб на непомітній частині одягу.

Не використовуйте гарячу воду - вона "запечатує" пляму в тканині.

Якщо один метод не допоміг - спробуйте інший.

Завдяки цим порадам одяг залишиться чистим, навіть після прогулянок по зеленій галявині.