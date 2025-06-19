Як вивести плями від трави з одягу: 4 перевірені способи
Трав’яні плями часто вони з’являються влітку, коли ми проводимо багато часу на природі. Існує кілька простих і дієвих методів, які допоможуть повернути речам охайний вигляд.
РБК-Україна розповідає чотири ефективні способи боротьби з плямами від трави, які зроблять одяг та взуття знову чистим.
Харчова сода
Сода - доступний і безпечний засіб, який добре справляється з плямами на міцних тканинах. Вона діє як легкий абразив, не пошкоджуючи волокна, і вбирає забруднення.
Такий спосіб підходить для бавовни, поліестеру та синтетики, але не для делікатного шовку. Перед початком очищення перевірте засіб на непомітній ділянці. Дотримуйтесь таких кроків:
- Посипте пляму содою і втирайте її щіткою.
- Зробіть розчин з мийним засобом і холодною водою.
- Промокніть пляму тканиною, змоченою у розчині.
- Ретельно промийте одяг холодною водою.
- Повторіть процедуру, якщо пляма залишилась.
Оцет
Оцет чудово розщеплює трав’яні пігменти, а ще його легко знайти на кухні. Його краще не використовувати на вовні або шовку, бо кислота може зашкодити.
В інших випадках це дуже ефективний варіант, особливо якщо діяти швидко. Для досягнення результату:
- Змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:1.
- Замочіть одяг у розчині на 30 хвилин.
- Прополощіть теплою водою.
- Насипте пральний порошок або кисневий відбілювач і зволожте.
- Обережно потріть пляму м’якою щіткою.
Засіб для посуду
Цей варіант підходить для щоденного використання, бо рідина для посуду є майже в кожному домі. Вона добре розщеплює забруднення, хоча делікатні тканини краще обробляти дуже обережно.
Метод підходить для неглибоких плям і свіжих забруднень. Що робити:
- Обережно промокніть пляму чистою тканиною.
- Розведіть кілька крапель засобу у мисці з холодною водою.
- Намочіть ганчірку в розчині і прикладіть до плями.
- Залиште на 10-15 хвилин.
- Промийте тканину і виперіть в звичайному режимі.
Влітку сів на траву - і одяг вже забруднений (фото: Freepik)
Спирт
Спирт - один із найпотужніших засобів проти трав’яних плям. Він ідеально підходить для щільних тканин, таких як джинс чи бавовна.
Але знову ж таки, не варто його застосовувати для делікатних речей. Якщо пляма стара або велика, цей метод стане у пригоді. Порядок дій такий:
- Промокніть пляму сухою тканиною, не розтираючи.
- Нанесіть трохи спирту прямо на пляму.
- Обережно промокніть ділянку чистою тканиною.
- Залиште на кілька хвилин, щоб спирт подіяв.
- Промийте холодною водою і виперіть річ згідно з етикеткою.
Корисні поради
- Чим раніше ви почнете виводити пляму - тим легше вона піддасться.
- Завжди тестуйте обраний засіб на непомітній частині одягу.
- Не використовуйте гарячу воду - вона "запечатує" пляму в тканині.
- Якщо один метод не допоміг - спробуйте інший.
Завдяки цим порадам одяг залишиться чистим, навіть після прогулянок по зеленій галявині.
Вас може зацікавити
- Чому капсули для прання не розчиняються у машинці і що робити
- Які 9 видів одягу варто прати тільки навиворіт
- Чому бавовна сідає після прання та як врятувати улюблені речі
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Cleanipedia, Sante Plus.