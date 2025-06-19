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Як вивести плями від трави з одягу: 4 перевірені способи

Четвер 19 червня 2025 18:35
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Як вивести плями від трави з одягу: 4 перевірені способи Як видалити плями від трави на одягу (фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

Трав’яні плями часто вони з’являються влітку, коли ми проводимо багато часу на природі. Існує кілька простих і дієвих методів, які допоможуть повернути речам охайний вигляд.

РБК-Україна розповідає чотири ефективні способи боротьби з плямами від трави, які зроблять одяг та взуття знову чистим.

Харчова сода

Сода - доступний і безпечний засіб, який добре справляється з плямами на міцних тканинах. Вона діє як легкий абразив, не пошкоджуючи волокна, і вбирає забруднення.

Такий спосіб підходить для бавовни, поліестеру та синтетики, але не для делікатного шовку. Перед початком очищення перевірте засіб на непомітній ділянці. Дотримуйтесь таких кроків:

  • Посипте пляму содою і втирайте її щіткою.
  • Зробіть розчин з мийним засобом і холодною водою.
  • Промокніть пляму тканиною, змоченою у розчині.
  • Ретельно промийте одяг холодною водою.
  • Повторіть процедуру, якщо пляма залишилась.

Оцет

Оцет чудово розщеплює трав’яні пігменти, а ще його легко знайти на кухні. Його краще не використовувати на вовні або шовку, бо кислота може зашкодити.

В інших випадках це дуже ефективний варіант, особливо якщо діяти швидко. Для досягнення результату:

  • Змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:1.
  • Замочіть одяг у розчині на 30 хвилин.
  • Прополощіть теплою водою.
  • Насипте пральний порошок або кисневий відбілювач і зволожте.
  • Обережно потріть пляму м’якою щіткою.

Засіб для посуду

Цей варіант підходить для щоденного використання, бо рідина для посуду є майже в кожному домі. Вона добре розщеплює забруднення, хоча делікатні тканини краще обробляти дуже обережно.

Метод підходить для неглибоких плям і свіжих забруднень. Що робити:

  • Обережно промокніть пляму чистою тканиною.
  • Розведіть кілька крапель засобу у мисці з холодною водою.
  • Намочіть ганчірку в розчині і прикладіть до плями.
  • Залиште на 10-15 хвилин.
  • Промийте тканину і виперіть в звичайному режимі.

Як вивести плями від трави з одягу: 4 перевірені способиВлітку сів на траву - і одяг вже забруднений (фото: Freepik)

Спирт

Спирт - один із найпотужніших засобів проти трав’яних плям. Він ідеально підходить для щільних тканин, таких як джинс чи бавовна.

Але знову ж таки, не варто його застосовувати для делікатних речей. Якщо пляма стара або велика, цей метод стане у пригоді. Порядок дій такий:

  • Промокніть пляму сухою тканиною, не розтираючи.
  • Нанесіть трохи спирту прямо на пляму.
  • Обережно промокніть ділянку чистою тканиною.
  • Залиште на кілька хвилин, щоб спирт подіяв.
  • Промийте холодною водою і виперіть річ згідно з етикеткою.

Корисні поради

  • Чим раніше ви почнете виводити пляму - тим легше вона піддасться.
  • Завжди тестуйте обраний засіб на непомітній частині одягу.
  • Не використовуйте гарячу воду - вона "запечатує" пляму в тканині.
  • Якщо один метод не допоміг - спробуйте інший.

Завдяки цим порадам одяг залишиться чистим, навіть після прогулянок по зеленій галявині.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Cleanipedia, Sante Plus.

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