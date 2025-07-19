Эти имена носили еще козаки: 30 старинных мужских вариантов, которые снова в моде

Имена из глубины веков, которые были популярны еще во времена козаков, снова становятся модными в Украине. Среди них - Антип, Потап, Светозар и десятки других, которые имеют глубокое значение и национальные корни.

Какие 30 старинных имен когда-то носили наши предки, а теперь выбирают родители для новорожденных, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт julimoon.

Мода на украинское - не только о вышиванках, традициях и песнях. Все больше родителей обращают внимание на аутентичные имена, которые не только звучат колоритно, но и несут сильное значение.

Среди них - те, которые еще недавно считались забытыми или "устаревшими", но сейчас снова появляются в свидетельствах о рождении. Вот 30 редких имен, которые стоит знать:

Антип - упорный, крепкий

Вакула - пастух, волосатый

Ермак - вестник народа

Власий - простой, грубоватый

Всеволод - властелин всех

Лаврентий - увенчивает лаврами

Лука - светлый, светящийся

Мирон - добрый

Тихон - приносит счастье

Радомир - радостный в мире

Наум - утешение

Светозар - светлый, как звезда

Орест - горняк, дикарь

Ратмир - воин мира

Кузьма - украшение

Игнатий - огненный, ревнивый

Яков - Божье произведение

Панкратий - всевластный, всемогущий

Фома - близнец

Ефим - благочестивый

Харитон - щедрый, благодарный

Луп - волк

Любомир - тот, кто любит мир

Серафим - огненный, пламенный

Митрофан - имеющий славную мать

Трофим - воспитанник

Савва - желанный

Марий - море

Милан - милый

Потап - путешественник

Древние имена - это уважение к корням, культуре и способ сохранить наследие для следующих поколений. И, возможно, совсем скоро они снова станут привычными в детсадах и школах.