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Эти имена носили еще козаки: 30 старинных мужских вариантов, которые снова в моде

Суббота 19 июля 2025 08:00
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Эти имена носили еще козаки: 30 старинных мужских вариантов, которые снова в моде Какие старинные украинские имена все чаще выбирают родители для мальчиков (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Имена из глубины веков, которые были популярны еще во времена козаков, снова становятся модными в Украине. Среди них - Антип, Потап, Светозар и десятки других, которые имеют глубокое значение и национальные корни.

Какие 30 старинных имен когда-то носили наши предки, а теперь выбирают родители для новорожденных, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт julimoon.

Мода на украинское - не только о вышиванках, традициях и песнях. Все больше родителей обращают внимание на аутентичные имена, которые не только звучат колоритно, но и несут сильное значение.

Среди них - те, которые еще недавно считались забытыми или "устаревшими", но сейчас снова появляются в свидетельствах о рождении. Вот 30 редких имен, которые стоит знать:

  • Антип - упорный, крепкий
  • Вакула - пастух, волосатый
  • Ермак - вестник народа
  • Власий - простой, грубоватый
  • Всеволод - властелин всех
  • Лаврентий - увенчивает лаврами
  • Лука - светлый, светящийся
  • Мирон - добрый
  • Тихон - приносит счастье
  • Радомир - радостный в мире
  • Наум - утешение
  • Светозар - светлый, как звезда
  • Орест - горняк, дикарь
  • Ратмир - воин мира
  • Кузьма - украшение
  • Игнатий - огненный, ревнивый
  • Яков - Божье произведение
  • Панкратий - всевластный, всемогущий
  • Фома - близнец
  • Ефим - благочестивый
  • Харитон - щедрый, благодарный
  • Луп - волк
  • Любомир - тот, кто любит мир
  • Серафим - огненный, пламенный
  • Митрофан - имеющий славную мать
  • Трофим - воспитанник
  • Савва - желанный
  • Марий - море
  • Милан - милый
  • Потап - путешественник

Древние имена - это уважение к корням, культуре и способ сохранить наследие для следующих поколений. И, возможно, совсем скоро они снова станут привычными в детсадах и школах.

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