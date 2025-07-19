Эти имена носили еще козаки: 30 старинных мужских вариантов, которые снова в моде
Имена из глубины веков, которые были популярны еще во времена козаков, снова становятся модными в Украине. Среди них - Антип, Потап, Светозар и десятки других, которые имеют глубокое значение и национальные корни.
Какие 30 старинных имен когда-то носили наши предки, а теперь выбирают родители для новорожденных, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт julimoon.
Мода на украинское - не только о вышиванках, традициях и песнях. Все больше родителей обращают внимание на аутентичные имена, которые не только звучат колоритно, но и несут сильное значение.
Среди них - те, которые еще недавно считались забытыми или "устаревшими", но сейчас снова появляются в свидетельствах о рождении. Вот 30 редких имен, которые стоит знать:
- Антип - упорный, крепкий
- Вакула - пастух, волосатый
- Ермак - вестник народа
- Власий - простой, грубоватый
- Всеволод - властелин всех
- Лаврентий - увенчивает лаврами
- Лука - светлый, светящийся
- Мирон - добрый
- Тихон - приносит счастье
- Радомир - радостный в мире
- Наум - утешение
- Светозар - светлый, как звезда
- Орест - горняк, дикарь
- Ратмир - воин мира
- Кузьма - украшение
- Игнатий - огненный, ревнивый
- Яков - Божье произведение
- Панкратий - всевластный, всемогущий
- Фома - близнец
- Ефим - благочестивый
- Харитон - щедрый, благодарный
- Луп - волк
- Любомир - тот, кто любит мир
- Серафим - огненный, пламенный
- Митрофан - имеющий славную мать
- Трофим - воспитанник
- Савва - желанный
- Марий - море
- Милан - милый
- Потап - путешественник
Древние имена - это уважение к корням, культуре и способ сохранить наследие для следующих поколений. И, возможно, совсем скоро они снова станут привычными в детсадах и школах.