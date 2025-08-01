Ці фрази з дитинства заважають бути щасливими та заможними: як позбутися переконань, які блокують успіх

У дорослому житті ми часто ухвалюємо рішення, керуючись не раціо, а дитячими переконаннями. Саме вони стають непомітним бар'єром до щасливих стосунків, гідних гонорарів і внутрішньої свободи.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла психологиня з фінансового росту та експертка з сімейної терапії Анна Щербій-Шендоган.

Як ми ухвалюємо рішення в дорослому житті

"Більшість рішень у дорослому житті ми ухвалюємо, спираючись на досвід маленької дитини, яка не мала вибору. Лише спостерігала, слухала й копіювала", - каже психологиня.

Страх грошей, сцени, близьких стосунків - це не про неспроможність, а про дитяче переконання: "мені не можна", "це небезпечно", "я недостатньо хороша".

Чому на деякі рішення важко наважитися

Обмежувальні переконання з дитинства

Наші думки про гроші, любов і самовираження - це не істини, а "звукові доріжки з дитинства":

"Чоловікам довіряти не можна"

"Гроші - зло"

"Не висовуйся - засміють"

Що допоможе:

Фрірайтинг - вправа, яка дозволяє виявити власні установки.

"Візьміть аркуш і допишіть фрази: "Гроші - це…", "Стосунки - це…", "Проявляти себе - це…", - радить Анна.

Також варто пригадати, як батьки реагували на ваші перші успіхи, що говорили про чоловіків і гроші. Саме ці реакції формують "стелю" - внутрішнє обмеження.

Роль моделі в житті жінки

"Коли дівчинка бачить лише приклад втомленої мами або безвідповідального тата, вона робить несвідомий вибір: або "Я буду сильною і сама все потягну", або "Шукатиму, хто мене забезпечить", - пояснює експертка.

Що допоможе:

прожити сепарацію з батьками - не від любові, а від залежності

шукати нові приклади жінок, які живуть інакше

побачити, що можна створити власну модель, а не повторювати чужу

Жінці починає здаватися, що мати водночас і гроші, і щасливі стосунки - це щось заборонене, однак це можна пропрацювати з фахівцем.

Табу на власну цінність

"Я не варта", "мені не можна", "я повинна заслужити" - це найглибші дитячі переконання", - каже Анна Щербій-Шендоган.

У дорослому житті це виливається у постійне виснаження, потребу рятувати інших, вигорання і втрату себе.

Що допоможе:

вийти з позиції "рятівника"

щодня запитувати себе: "А що я зробила сьогодні для себе?"

вести список "10 причин, чому я цінна саме сьогодні"

"Цінність - не за досягнення, а за саме твоє існування. Усе найкраще з'являється там, де є любов і прийняття себе. Доросла людина з маленькою дитиною всередині не може мати мільйони, вільні стосунки, гідні гонорари й внутрішню свободу. А з дорослою - може", - додає фахівчиня.