"Ці двоє ніколи не ладнали": у Франції відреагували на конфлікт Трампа і Маска

Конфлікт Трампа і Маска

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск різко розкритикував законопроєкт про податки і витрати, який було підписано Трампом. Документ передбачає продовження знижених податків і одночасне збільшення витрат на оборону і безпеку.

Засновник Tesla назвав документ "гидотою". Він попередив, що закон значно збільшить дефіцит бюджету і обтяжить американців "непосильним боргом".

У відповідь американський лідер публічно розкритикував Маска, сказавши, що "дуже розчарований".

Мільярдер не став мовчати у відповідь на критику на свою адресу. Він оголосив, що саме завдяки йому Трамп переміг на президентських виборах у США.

Ба більше, він заявив, що американський лідер фігурує у справах скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.

Детальніше про те, що відомо про конфлікт станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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