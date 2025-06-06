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"Ці двоє ніколи не ладнали": у Франції відреагували на конфлікт Трампа і Маска

Фото: Ілон Маск та Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відреагував на суперечку між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском. На думку міністра "цим двом не судилося порозумітися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Барро в ефірі RTL, якого цитує Le Figaro.

Коментуючи розбіжності і конфлікт між Маском і Трампом, він додав, що політика і суспільні інтереси погано поєднуються між собою.

"Я думаю, це було очікувано і передбачувано. Ці двоє ніколи не ладнали", - вважає французький міністр.

Тим часом, на тлі загострення розколу з'явилася інформація про те, що очікується телефонна розмова між Маском і Трампом.

Конфлікт Трампа і Маска

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск різко розкритикував законопроєкт про податки і витрати, який було підписано Трампом. Документ передбачає продовження знижених податків і одночасне збільшення витрат на оборону і безпеку.

Засновник Tesla назвав документ "гидотою". Він попередив, що закон значно збільшить дефіцит бюджету і обтяжить американців "непосильним боргом".

У відповідь американський лідер публічно розкритикував Маска, сказавши, що "дуже розчарований".

Мільярдер не став мовчати у відповідь на критику на свою адресу. Він оголосив, що саме завдяки йому Трамп переміг на президентських виборах у США.

Ба більше, він заявив, що американський лідер фігурує у справах скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.

Детальніше про те, що відомо про конфлікт станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІлон Маск