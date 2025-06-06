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"Эти двое никогда не ладили": во Франции отреагировали на конфликт Трампа и Маска

Фото: Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. По мнению министра "этим двоим не суждено было найти общий язык".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Барро в эфире RTL, которого цитирует Le Figaro.

Комментируя разногласия и конфликт между Маском и Трампом, он добавил, что политика и общественные интересы плохо сочетаются между собой.

"Я думаю, это было ожидаемо и предсказуемо. Эти двое никогда не ладили", - считает французский министр.

Между тем, на фоне обостряющегося раскола появилась информация о том, что ожидается телефонный разговор между Маском и Трампом.

Конфликт Трампа и Маска

Напомним, миллиардер Илон Маск резко раскритиковал законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом. Документ предусматривает продолжение сниженных налогов и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.

Основатель Tesla назвал документ "мерзостью". Он предупредил, что закон значительно увеличит дефицит бюджета и обременит американцев "непосильным долгом".

В ответ американский лидер публично раскритиковал Маска, сказав, что "очень им разочарован".

Миллиардер не стал молчать в ответ на критику в свой адрес. Он объявил, что именно благодаря ему Трамп победил на президентских выборах в США.

Более того, он заявил, что американский лидер фигурирует в делах скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.

Подробнее о том, что известно о конфликте по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИлон Маск