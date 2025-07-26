Ці 6 продуктів зовсім не вегетаріанські, як ви могли подумати: перевірте свою тарілку
Багато людей, які намагаються дотримуватись вегетаріанського раціону, можуть навіть не здогадуватись, що деякі звичні продукти містять інгредієнти тваринного походження. Зовні вони здаються "чистими", але уважне вивчення складу здатне неприємно здивувати.
Які продукти зовсім не являються вегетаріанськими, розповідає РБК-Україна.
Маршмелоу (зефірки)
М’які солодощі, улюблені дітьми та дорослими, часто містять желатин - продукт, отриманий із кісток та хрящів тварин. Саме він надає зефіру характерної пружності.
Пармезан і деякі сири
Навіть найдорожчі сири можуть бути не вегетаріанськими через вміст тваринного сичужного ферменту, який добувають зі шлунків телят. Він використовується для згортання молока під час виробництва сиру.
Деякі йогурти та десерти з желе
Желатин використовують і тут - для надання консистенції. Якщо на упаковці немає маркування «вегетаріанський», варто насторожитися.
Червоне вино та пиво
Неочікувано, але алкоголь теж у списку. У процесі фільтрації вина або пива можуть використовувати рибий клей, білки з яєць або желатин. Лише напої з позначкою "вега" або "вегетаріанський" гарантовано не містять таких речовин.
Супові кубики та готові соуси
Навіть «овочеві» бульйони можуть містити екстракти м’яса або курячий жир, які додають для посилення смаку.
Жувальні цукерки та льодяники
У їхньому складі також часто є желатин або глазур із комах, що використовується для блиску.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: рекомендації Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, сайт CNET.
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