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Эти 6 продуктов вовсе не вегетарианские, как вы могли подумать: проверьте свою тарелку

Суббота 26 июля 2025 09:36
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Эти 6 продуктов вовсе не вегетарианские, как вы могли подумать: проверьте свою тарелку Фото: Эти продукты вовсе не являются вегетарианскими (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди, которые пытаются придерживаться вегетарианского рациона, могут даже не догадываться, что некоторые привычные продукты содержат ингредиенты животного происхождения. Внешне они кажутся "чистыми", но внимательное изучение состава способно неприятно удивить.

Какие продукты вовсе не являются вегетарианскими, рассказывает РБК-Украина.

Маршмеллоу (зефирки)

Мягкие сладости, любимые детьми и взрослыми, часто содержат желатин - продукт, полученный из костей и хрящей животных. Именно он придает зефиру характерную упругость.

Пармезан и некоторые сыры

Даже самые дорогие сыры могут быть не вегетарианскими из-за содержания животного сычужного фермента, который добывают из желудков телят. Он используется для свертывания молока при производстве сыра.

Некоторые йогурты и десерты с желе

Желатин используют и здесь - для придания консистенции. Если на упаковке нет маркировки "вегетарианский", стоит насторожиться.

Красное вино и пиво

Неожиданно, но алкоголь тоже в списке. В процессе фильтрации вина или пива могут использовать рыбий клей, белки из яиц или желатин. Только напитки с пометкой "вега" или "вегетарианский" гарантированно не содержат таких веществ.

Суповые кубики и готовые соусы

Даже "овощные" бульоны могут содержать экстракты мяса или куриный жир, которые добавляют для усиления вкуса.

Жевательные конфеты и леденцы

В их составе также часто есть желатин или глазурь из насекомых, используемая для блеска.

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При написании материала использовались следующие источники: рекомендации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, сайт CNET.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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