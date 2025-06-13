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У ці 6 країн українцям зараз краще не їхати: офіційне попередження МЗС

У деякі країни світу їхати зараз особливо небезпечно (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство закордонних справ назвало шість країн світу, в які українцям зараз краще не їхати. Це пов'язано із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.

В які країни МЗС радить українцям не їхати

Згідно з наданими Міністерством закордонних справ України рекомендаціями, у зв'язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході громадянам краще утриматись від поїздок до:

  • Держави Ізраїль;
  • Ісламської Республіки Іран;
  • Йорданського Хашимітського Королівства;
  • Республіки Ірак;
  • Ліванської Республіки;
  • Сирійської Арабської Республіки.

Уточнюється, що туди краще не їхати "до стабілізації ситуації".

Що робити тим, хто вже перебуває у країнах регіону

У МЗС повідомили, що всім громадянам України, які вже перебувають у країнах регіону, рекомендується:

  • зберігати пильність;
  • уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування;
  • неухильно дотримуватися заходів безпеки;
  • завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. 

Куди українцям звертатись у надзвичайній ситуації

Насамкінець у міністерстві нагадали, що робити, "якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров'ю є загроза".

Так, громадянам України рекомендують невідкладно звертатися:

  • або до найближчої закордонної дипломатичної установи України;
  • або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: ‪+38-044-238-15-88‬;
  • або на електронну пошту консульської оперативної служби МЗС України: cons_or@mfa.gov.ua.

Публікація прес-служби МЗС (скриншот: mfa.gov.ua)

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 13 червня, Ізраїль розпочав військову операцію на території Ірану (в межах спецоперації під назвою "Левиний народ"), після чого Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників.

Згодом Посольство України в Державі Ізраїль нагадало громадянам про закриття повітряного простору на тлі напруженої безпекової ситуації, дало чіткі інструкції на випадок військових атак і поділилось важливими контактами.

Читайте також, чи почнеться велика війна на Близькому Сході після того, як Ізраїль здійснив наймасовішу за роки атаку на Іран (завдавши удару по ядерних і військових об'єктах).

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