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МЗС України відреагувало на операцію Ізраїля проти Ірану

П'ятниця 13 червня 2025 12:29
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МЗС України відреагувало на операцію Ізраїля проти Ірану Ілюстративне фото: МЗС України відреагувало на операцію Ізраїля проти Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна слідкує за розвитком подій на Близькому Сході на тлі атаки Ізраїля на Іран. Закликає до уникнення дестабілізації регіону та запобіганню цивільним жертвам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", - пише МЗС.

Водночас відомство нагадує, що іранський режим підтримує Російську Федерацію (РФ) у війні проти України та надає країні-терористу озброєння. Зокрема саме Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.

Як відзначає МЗС України, відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й міжнародної спільноти.

"У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів - Росії, Ірану та Північної Кореї", - додає МЗС України.

Атака Ізраїля на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по території Ірану, зосередившись на військовій та ядерній інфраструктурі країни. Ці дії стали частиною операції під назвою "Левиний народ".

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, наголосив, що Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю. Водночас він висловив сподівання, що іранська сторона знову долучиться до переговорного процесу.

Більше подробиць про авіаудари - в матеріалі РБК-Україна.

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