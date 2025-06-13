МЗС України відреагувало на операцію Ізраїля проти Ірану

Україна слідкує за розвитком подій на Близькому Сході на тлі атаки Ізраїля на Іран. Закликає до уникнення дестабілізації регіону та запобіганню цивільним жертвам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", - пише МЗС.

Водночас відомство нагадує, що іранський режим підтримує Російську Федерацію (РФ) у війні проти України та надає країні-терористу озброєння. Зокрема саме Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.

Як відзначає МЗС України, відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й міжнародної спільноти.

"У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів - Росії, Ірану та Північної Кореї", - додає МЗС України.