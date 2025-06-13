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В эти 6 стран украинцам сейчас лучше не ехать: официальное предупреждение МИД

В некоторые страны мира ехать сейчас особенно опасно (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Министерство иностранных дел назвало шесть стран мира, в которые украинцам сейчас лучше не ехать. Это связано с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В какие страны МИД советует украинцам не ехать

Согласно предоставленным Министерством иностранных дел Украины рекомендациям, в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке гражданам лучше воздержаться от поездок в:

  • Государство Израиль;
  • Исламскую Республику Иран;
  • Иорданское Хашимитское Королевство;
  • Республику Ирак;
  • Ливанскую Республику;
  • Сирийскую Арабскую Республику.

Уточняется, что туда лучше не ехать "до стабилизации ситуации".

Что делать тем, кто уже находится в странах региона

В МИД сообщили, что всем гражданам Украины, которые уже находятся в странах региона, рекомендуется:

  • сохранять бдительность;
  • внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания;
  • неукоснительно соблюдать меры безопасности;
  • всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Куда украинцам обращаться в чрезвычайной ситуации

В завершение в министерстве напомнили, что делать, "если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза".

Так, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться:

  • или в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины;
  • или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88;
  • или на электронную почту консульской оперативной службы МИД Украины: cons_or@mfa.gov.ua.

Публикация пресс-службы МИД (скриншот: mfa.gov.ua)

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию на территории Ирана (в рамках спецоперации под названием "Львиный народ"), после чего Иран запустил по Израилю сотню беспилотников.

Позже Посольство Украины в Государстве Израиль напомнило гражданам о закрытии воздушного пространства на фоне напряженной ситуации с безопасностью, дало четкие инструкции на случай военных атак и поделилось важными контактами.

Читайте также, начнется ли большая война на Ближнем Востоке после того, как Израиль совершил самую массовую за годы атаку на Иран (нанеся удар по ядерным и военным объектам).

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