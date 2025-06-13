В эти 6 стран украинцам сейчас лучше не ехать: официальное предупреждение МИД

Министерство иностранных дел назвало шесть стран мира, в которые украинцам сейчас лучше не ехать. Это связано с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно предоставленным Министерством иностранных дел Украины рекомендациям, в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке гражданам лучше воздержаться от поездок в:
Уточняется, что туда лучше не ехать "до стабилизации ситуации".
В МИД сообщили, что всем гражданам Украины, которые уже находятся в странах региона, рекомендуется:
В завершение в министерстве напомнили, что делать, "если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза".
Так, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться:
Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию на территории Ирана (в рамках спецоперации под названием "Львиный народ"), после чего Иран запустил по Израилю сотню беспилотников.
Позже Посольство Украины в Государстве Израиль напомнило гражданам о закрытии воздушного пространства на фоне напряженной ситуации с безопасностью, дало четкие инструкции на случай военных атак и поделилось важными контактами.
Читайте также, начнется ли большая война на Ближнем Востоке после того, как Израиль совершил самую массовую за годы атаку на Иран (нанеся удар по ядерным и военным объектам).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.