Ці 5 знаків Зодіаку відпускають старе кохання і рухаються далі: хто у списку

П'ять знаків Зодіаку влітку 2025 року переживають момент внутрішнього зцілення та готовності йти далі. Астрологи кажуть: настав час залишити позаду емоційну прив'язаність, завершити незакриті історії та зробити крок у нове життя.
Хто саме розставить усі крапки над і у стосунках, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.
Овни - від природи рішучі, але коли справа доходить до почуттів, вони можуть довго триматися за минуле. Цього літа вони нарешті знаходять у собі сили відпустити того, хто більше не є частиною їхнього майбутнього.
Астрологічна енергія сприяє проясненню емоцій і запуску нового етапу. Овни готові рухатися далі, навіть якщо це болісно - бо знають, що на них чекає щось більше.
Раки - найбільш емоційно чутливі знаки Зодіаку, і їм важко відпускати навіть спогади. Однак зараз вони усвідомлюють: триматися за минуле - означає зачиняти двері перед новими почуттями.
Для Раків це час внутрішнього прощення, зцілення і м'якого переходу до більш спокійного майбутнього. Вони відпускають старе кохання не з образою, а з вдячністю за пережите.
Діви часто намагаються проаналізувати, що пішло не так, і занадто довго живуть у минулих стосунках на рівні думок. Але цього сезону зірки допомагають їм відпустити самокритику та ілюзії й почати нарешті піклуватися про себе.
Діви розуміють: настав час не витрачати енергію на минуле, а відкритися до нових можливостей. Емоційне оновлення дає їм відчуття легкості та перспективи.
Терези завжди шукають гармонії навіть у спогадах. Але зараз вони усвідомлюють, що ідеалізація колишнього кохання лише стримує їхній розвиток.
Цей період дає їм змогу розставити емоційні крапки над "i", відчути внутрішню рівновагу і рухатися вперед. Вони більше не вагаються - вибір зроблено на користь себе і майбутнього.
Скорпіони переживають стосунки глибоко і пристрасно, тому розриви для них - це емоційні землетруси. Але саме зараз вони готові пройти через повне внутрішнє очищення.
Старі емоційні прив'язки більше не мають над ними сил: Скорпіони розривають ланцюги минулого. Це час трансформації - і перший крок до нового кохання.
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