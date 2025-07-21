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Таро-гороскоп на тиждень. Хто знову закохається, а хто ризикує все втратити

Понеділок 21 липня 2025 10:42
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Таро-гороскоп на тиждень. Хто знову закохається, а хто ризикує все втратити Гороскоп-Таро на тиждень (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Цього тижня, який розпочався 21 липня і продовжиться до 27 липня, кожен знак Зодіаку зіткнеться з несподіваними поворотами долі: одні відчують прилив натхнення, на інших чекає зустріч із минулим, а хтось опиниться перед важливим вибором.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Імператриця

Цього тижня головне - любов і турбота. Приділіть увагу близьким: родині, друзям, партнерам. Підтримуйте, діліться теплом, будуйте спільні плани. Це зміцнить ваш внутрішній світ і подарує справжнє задоволення.

Телець

Карта Таро: Паж Кубків

Поверніться до дитячих радощів. Що приносило вам щастя в дитинстві? Спробуйте відтворити ті моменти - відчуйте ностальгію літа, дозвольте собі трохи безтурботності й тепла. Влаштуйте собі маленьке свято.

Близнюки

Карта Таро: Король Жезлів

Час планувати й діяти! Визначте нову мету на тиждень - у творчості, кар'єрі або саморозвитку. Структуруйте свої ідеї та почніть втілювати їх. Вам добре, коли ви зайняті й натхненні, тож тримайте темп!

Рак

Карта Таро: Колісниця

Пора вийти із зони комфорту! Досліджуйте нове, навіть якщо це просто прогулянка в незнайомому місці або участь у якійсь події. Важливо не місце, а відчуття дії. Дозвольте собі трохи авантюризму - це вас зарядить.

Лев

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Цього тижня Леви будуть у центрі подій - спілкуйтеся, виходьте у світ, засвітіться. Відкритість і активність зараз принесуть нові можливості, які ви могли не помітити, залишаючись у тіні. Дійте!

Діва

Карта Таро: Королева Монет

Є завдання, яке ви маєте реалізувати - для себе, стабільності та добробуту. Ніхто не зробить це краще. Використовуйте свою силу, організованість і лідерські якості - і результат не змусить себе чекати.

Терези

Карта Таро: Диявол

Тиждень спокус і задоволень. Якщо хочете відступити від правил - зробіть це свідомо. Ви маєте право на дозвілля, веселощі та експерименти, поки берете відповідальність за свої вибори. Дозвольте собі трохи вільної гри без провини.

Скорпіон

Карта Таро: Місяць

Пора відкриватися. Ваша сила - у чесності із собою та іншими. Випустіть назовні те, що приховували: думки, емоції, страхи. Говоріть, запитуйте, діліться. Це очистить простір і наблизить до внутрішньої ясності.

Стрілець

Карта Таро: Маг

Згадайте про свій забутий талант, який був у вас ще в дитинстві. Він досі з вами та може стати важливою частиною життя: хобі, справою чи джерелом натхнення. Настав час його оновити й використати на повну.

Козоріг

Карта Таро: Суд

Загляньте вглиб себе. Що насправді вами рухає? Що приносить справжню енергію? Повертайтеся до справжнього - того, ким ви є без зовнішніх ролей. Відповіді на важливі запитання вже є всередині - слухайте уважно.

Водолій

Карта Таро: Лицар Кубків

Додайте трохи свята у своє життя! Спробуйте нове: вечірка, подорож, майстер-клас або просто день на природі. Відкрийтеся для емоцій, вражень і радості - цього тижня Всесвіт підштовхує вас до задоволення і творчих пригод.

Риби

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Тривоги стають меншими, коли про них говориш. Не тримайте все в собі - поділіться, випишіть, проговоріть. Створіть чіткий план, як впоратися з тим, що вас турбує. Звільніться від тягаря - і вже за тиждень відчуєте полегшення.

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