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Ці 5 знаків Зодіаку відпускають старе кохання і рухаються далі: хто у списку

Четвер 24 липня 2025 10:06
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Ці 5 знаків Зодіаку відпускають старе кохання і рухаються далі: хто у списку Які знаки Зодіаку розірвуть старі стосунки (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

П'ять знаків Зодіаку влітку 2025 року переживають момент внутрішнього зцілення та готовності йти далі. Астрологи кажуть: настав час залишити позаду емоційну прив'язаність, завершити незакриті історії та зробити крок у нове життя.

Хто саме розставить усі крапки над і у стосунках, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Овни - від природи рішучі, але коли справа доходить до почуттів, вони можуть довго триматися за минуле. Цього літа вони нарешті знаходять у собі сили відпустити того, хто більше не є частиною їхнього майбутнього.

Астрологічна енергія сприяє проясненню емоцій і запуску нового етапу. Овни готові рухатися далі, навіть якщо це болісно - бо знають, що на них чекає щось більше.

Рак

Раки - найбільш емоційно чутливі знаки Зодіаку, і їм важко відпускати навіть спогади. Однак зараз вони усвідомлюють: триматися за минуле - означає зачиняти двері перед новими почуттями.

Для Раків це час внутрішнього прощення, зцілення і м'якого переходу до більш спокійного майбутнього. Вони відпускають старе кохання не з образою, а з вдячністю за пережите.

Діва

Діви часто намагаються проаналізувати, що пішло не так, і занадто довго живуть у минулих стосунках на рівні думок. Але цього сезону зірки допомагають їм відпустити самокритику та ілюзії й почати нарешті піклуватися про себе.

Діви розуміють: настав час не витрачати енергію на минуле, а відкритися до нових можливостей. Емоційне оновлення дає їм відчуття легкості та перспективи.

Терези

Терези завжди шукають гармонії навіть у спогадах. Але зараз вони усвідомлюють, що ідеалізація колишнього кохання лише стримує їхній розвиток.

Цей період дає їм змогу розставити емоційні крапки над "i", відчути внутрішню рівновагу і рухатися вперед. Вони більше не вагаються - вибір зроблено на користь себе і майбутнього.

Скорпіон

Скорпіони переживають стосунки глибоко і пристрасно, тому розриви для них - це емоційні землетруси. Але саме зараз вони готові пройти через повне внутрішнє очищення.

Старі емоційні прив'язки більше не мають над ними сил: Скорпіони розривають ланцюги минулого. Це час трансформації - і перший крок до нового кохання.

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