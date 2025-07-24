ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти 5 знаков Зодиака отпускают старую любовь и двигаются дальше: кто в списке

Четверг 24 июля 2025 10:06
UA EN RU
Эти 5 знаков Зодиака отпускают старую любовь и двигаются дальше: кто в списке Какие знаки Зодиака разорвут старые отношения (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Пять знаков Зодиака летом 2025 переживают момент внутреннего исцеления и готовности идти дальше. Астрологи говорят: пора оставить позади эмоциональную привязанность, завершить незакрытые истории и сделать шаг в новую жизнь.

Кто именно расставит все точки над і в отношениях, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Овны - от природы решительные, но когда дело доходит до чувств, они могут долго держаться за прошлое. Этим летом они наконец-то находят в себе силы отпустить того, кто больше не является частью их будущего.

Астрологическая энергия способствует прояснению эмоций и запуску нового этапа. Овны готовы двигаться дальше, даже если это болезненно - потому что знают, что их ждет нечто большее.

Рак

Раки - наиболее эмоционально чувствительные знаки Зодиака, и им трудно отпускать даже воспоминания. Однако сейчас они отдают себе отчет: держаться за прошлое - значит закрывать двери перед новыми чувствами.

Для Раков это время внутреннего прощения, исцеления и мягкого перехода к более спокойному будущему. Они отпускают старую любовь не с оскорблением, а с благодарностью за пережитое.

Дева

Девы часто пытаются проанализировать, что пошло не так, и слишком долго живут в прошлых отношениях на уровне мыслей. Но в этом сезоне звезды помогают им отпустить самокритику и иллюзии и начать наконец-то заботиться о себе.

Девы понимают: пора не тратить энергию на прошлое, а открыться к новым возможностям. Эмоциональное обновление дает им чувство легкости и перспективы.

Весы

Весы всегда ищут гармонии даже в воспоминаниях. Но сейчас они отдают себе отчет, что идеализация прежней любви лишь сдерживает их развитие.

Этот период позволяет им расставить эмоциональные точки над "i", почувствовать внутреннее равновесие и двигаться вперед. Они больше не колеблются - выбор сделан в пользу себя и будущего.

Скорпион

Скорпионы переживают отношения глубоко и страстно, поэтому разрывы для них - это эмоциональные землетрясения. Но именно сейчас они готовы пройти через полную внутреннюю очистку.

Старые эмоциональные привязки больше не имеют над ними сил: Скорпионы разрывают цепи прошлого. Это время трансформации - и первый шаг к новой любви.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки