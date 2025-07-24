Эти 5 знаков Зодиака отпускают старую любовь и двигаются дальше: кто в списке

Пять знаков Зодиака летом 2025 переживают момент внутреннего исцеления и готовности идти дальше. Астрологи говорят: пора оставить позади эмоциональную привязанность, завершить незакрытые истории и сделать шаг в новую жизнь.

Кто именно расставит все точки над і в отношениях, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Овны - от природы решительные, но когда дело доходит до чувств, они могут долго держаться за прошлое. Этим летом они наконец-то находят в себе силы отпустить того, кто больше не является частью их будущего.

Астрологическая энергия способствует прояснению эмоций и запуску нового этапа. Овны готовы двигаться дальше, даже если это болезненно - потому что знают, что их ждет нечто большее.

Рак

Раки - наиболее эмоционально чувствительные знаки Зодиака, и им трудно отпускать даже воспоминания. Однако сейчас они отдают себе отчет: держаться за прошлое - значит закрывать двери перед новыми чувствами.

Для Раков это время внутреннего прощения, исцеления и мягкого перехода к более спокойному будущему. Они отпускают старую любовь не с оскорблением, а с благодарностью за пережитое.

Дева

Девы часто пытаются проанализировать, что пошло не так, и слишком долго живут в прошлых отношениях на уровне мыслей. Но в этом сезоне звезды помогают им отпустить самокритику и иллюзии и начать наконец-то заботиться о себе.

Девы понимают: пора не тратить энергию на прошлое, а открыться к новым возможностям. Эмоциональное обновление дает им чувство легкости и перспективы.

Весы

Весы всегда ищут гармонии даже в воспоминаниях. Но сейчас они отдают себе отчет, что идеализация прежней любви лишь сдерживает их развитие.

Этот период позволяет им расставить эмоциональные точки над "i", почувствовать внутреннее равновесие и двигаться вперед. Они больше не колеблются - выбор сделан в пользу себя и будущего.

Скорпион

Скорпионы переживают отношения глубоко и страстно, поэтому разрывы для них - это эмоциональные землетрясения. Но именно сейчас они готовы пройти через полную внутреннюю очистку.

Старые эмоциональные привязки больше не имеют над ними сил: Скорпионы разрывают цепи прошлого. Это время трансформации - и первый шаг к новой любви.