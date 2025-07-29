Ці 5 знаків Зодіаку скоро забудуть про труднощі: у кого починається новий етап

Телець

Відчуття внутрішнього виснаження залишиться позаду. Напруга, яка переслідувала вас останнім часом, спаде.

Контроль над ситуацією знову опиниться у ваших руках. Настав час встановлювати межі й дбати про себе.

Терези

Вас відпустить відчуття небезпеки та нестабільності. Думки про майбутнє більше не лякатимуть - після 30 липня стане легше.

У цей період ви навчитеся довіряти моменту та приймати спокій замість постійного "а що на мене чекає". У вашому серці пануватиме гармонія.

Козоріг

Більше не доведеться тягнути все на собі. Ви звикли бути надійною опорою для інших, але навіть найсильнішим потрібна підтримка, і нарешті ви її отримаєте.

Ви зможете по-новому зблизитися з близькими та друзями. Не бійтеся просити про допомогу - ви побачите, що вас не тільки чують, а й щиро підтримують.

Рак

Ви відчуєте внутрішнє зцілення. Більше не потрібно нести чужий біль чи тримати усе в собі.

Нарешті ваші справжні почуття прорвуться на поверхню. Будьте чесним із собою та оточенням - важливо дбати про себе та не приховувати свої відчуття.

Риби

Дозвольте собі просто бути - без тиску чи очікувань. Ви знову зможете повірити у силу любові - не лише до інших, а й до себе.

Інтуїція стане вашою суперсилою - довіряйте внутрішнім відчуттям. Вона приведе вас до успіху та гармонії.