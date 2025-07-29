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4 знаки Зодіаку, у яких наприкінці липня почнеться нове життя

Вівторок 29 липня 2025 10:03
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4 знаки Зодіаку, у яких наприкінці липня почнеться нове життя Кінець липня 2025 принесе удачу цим 4 знакам Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Кінець липня обіцяє стати переломним моментом для представників 4 знаків Зодіаку. Після періоду труднощів у їхньому житті нарешті настане "біла смуга" - з приємними змінами, внутрішнім полегшенням і натхненням.

РБК-Україна з посиланням на Collective World розповідає, хто саме потрапив до цього списку.

Лев

Для Левів кінець місяця принесе потужний приплив сил і внутрішню ясність. Ви відчуєте, що контроль над ситуаціями повертається як у справах, так і в особистому житті.

Удача буде на вашому боці в переговорах, підписанні договорів і творчих проєктах. Головне - не бояться заявити про себе і скористатися шансом.

Діва

Після періодів сумбуру Діви нарешті відчують, що все починає ставати на свої місця. Можлива фінансова стабілізація або несподіваний приріст доходів.

Також покращаться стосунки з рідними або з'явиться більше внутрішньої гармонії. Настав час позбуватися зайвого і будувати нове - з легкістю та впевненістю.

Терези

Для Терезів "біла смуга" проявиться у сфері спілкування і стосунків. Можливе возз'єднання з кимось із минулого, приємні зустрічі або навіть новий роман.

У роботі очікується полегшення або нові перспективи. Ви нарешті відчуєте внутрішній баланс, якого давно не вистачало.

Скорпіон

Скорпіонам відкриється нова глава - з новими мріями, цілями та енергією. Можливі прориви в особистому розвитку або творчих проєктах.

Усе, що здавалося застиглим, раптово зрушиться з місця. Це період внутрішнього зцілення і перетворення - використовуйте його максимально мудро.

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