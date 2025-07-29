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Всесвіт поставить ці знаки Зодіаку перед вибором: на кого чекає доленосний вівторок

Вівторок 29 липня 2025 06:05
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Всесвіт поставить ці знаки Зодіаку перед вибором: на кого чекає доленосний вівторок Гороскоп на 29 липня (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Вже цього вівторка в житті чотирьох знаків Зодіаку відбудуться неймовірні події. Всесвіт хоче, аби вони визначилися зі своїм майбутнім.

Яким знакам Зодіаку дуже пощастить, розповідає РБК-Україна.

Овен

Світ підкидає знаки, які неможливо не помітити. Ви можете випадково почути важливі слова або навіть побачити сон, який буде важко забути. І все це спроби Всесвіту вам допомогти, адже цього дня на вас чекає доленосний вибір. Рішення, яке ви ухвалите, кардинально змінить вектор руху.

Лев

Гороскоп на вівторок обіцяє вам доленосну розмову, на яку ви зовсім не чекаєте. Всесвіт готує для вас незвичайну перевірку, яку ви мусите пройти з гідністю. Ухвалюйте рішення не емоціями, а розумом. Не дозволяйте імпульсам підштовхнути вас до прірви.

Риби

29 липня на вас чекає зустріч з привидами вашого минулого. Цей день нагадає вам про внутрішнє джерело сили, про яке ви могли забути. Потрібно лише зупинитись і прислухатись до себе. Наважуйтесь на щось неймовірне та не бійтеся серйозних рішень, ви все робите правильно.

Водолій

Час змін настає саме зараз, хоча ви ще не хочете це усвідомити. Втім, гороскоп на вівторок обіцяє вам шанс ухвалити доленосне рішення, завдяки якому нове життя прийде ще швидше. Старі схеми більше не працюють, момент вибору буде непростим. Але не слід хвилюватися, адже Всесвіт вам допоможе.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Your Tango, Knowinsiders.

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