Ці 5 соусів мають бути в кожному холодильнику: і ось чому

Коли хочеться урізноманітнити щоденні страви, саме соуси здатні перетворити звичний обід на справжній кулінарний витвір. Не потрібно мати десятки баночок на полицях холодильника, достатньо п’яти універсальних соусів, які стануть незамінними у вашій кухні.

РБК-Україна розповідає про п’ятірку соусів, які стануть базою для багатьох рецептів, від салатів до м’яса, від гарнірів до бутербродів.

Соєвий соус

Соєвий соус має солонувато смак із легкою ноткою солоду, який чудово підкреслює смак овочів, риби та м’яса. Його додають до страв азійської кухні, салатів, смаженого рису або використовують як маринад.

Завдяки вмісту ферментованих соєвих бобів, він сприяє кращому травленню та забезпечує організм амінокислотами. Соус також є джерелом антиоксидантів, які уповільнюють старіння клітин.

У невеликій кількості він здатен зменшити потребу в солі, що корисно для серця. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче урізноманітнити смаки без зайвого жиру чи цукру.

Гірчичний соус

Цей соус має гострий, насичений смак із легкою кислинкою, який добре поєднується з м’ясними та овочевими стравами.

Гірчиця підходить для приготування бутербродів, запеченої курки, соусів до картоплі й навіть салатів. Її часто використовують у складі домашніх заправок або як базу для маринадів.

Гірчичні зерна містять корисні мікроелементи, зокрема селен і магній, що підтримують серцево-судинну систему. Вона також сприяє покращенню обміну речовин та зігріває організм у холодну пору. Гірчичний соус - ідеальний для тих, хто цінує яскравий смак і користь в одному флаконі.

Гуакамоле

Цей мексиканський соус має ніжну, кремову текстуру з приємним поєднанням авокадо, лимона, часнику та зелені. Його подають до начос, додають у сендвічі, салати або як гарнір до м’яса.

Основний інгредієнт - авокадо - багатий на здорові жири, калій і вітамін Е, які живлять шкіру й покращують роботу серця. Завдяки клітковині гуакамоле добре насичує, а лимонний сік запобігає окисленню плодів.

Він також містить антиоксиданти, що зміцнюють імунітет. Це не просто смачний соус - це справжня порція здоров’я в ложці.

Кілька універсальних соусів можуть зробити смачними безліч блюд (фото: Freepik)

Йогуртовий соус з часником

Цей соус поєднує легку кислинку йогурту з виразною пікантністю часнику, створюючи освіжаючий смак, який чудово доповнює овочі, рибу та м’ясо. Він ідеально підходить для грецького салату, картоплі, лаваша або як заправка до бургерів.

Завдяки натуральному йогурту соус багатий на пробіотики, які підтримують мікрофлору кишківника. Часник, у свою чергу, має антибактеріальні властивості й зміцнює імунну систему.

Соус не містить жиру і може бути чудовою альтернативою майонезу. Легкий, корисний і напрочуд смачний - він точно знайде своє місце у вашому холодильнику.

Домашній томатний соус

Домашній томатний соус має солодкувато-кислий смак з глибоким ароматом спецій, який ідеально підходить до пасти, піци, м’яса або як основа до рагу. Зазвичай його готують із стиглих томатів, оливкової олії, базиліку, часнику та цибулі.

Такий соус - джерело лікопену, антиоксиданту, що захищає клітини від ушкоджень і знижує ризик хронічних хвороб. Він також покращує травлення й добре насичує. Якщо зберігати його в герметичній банці, він довго залишається свіжим.