Эти 5 соусов должны быть в каждом холодильнике: и вот почему

Когда хочется разнообразить ежедневные блюда, именно соусы способны превратить привычный обед в настоящее кулинарное произведение. Не нужно иметь десятки баночек на полках холодильника, достаточно пяти универсальных соусов, которые станут незаменимыми в вашей кухне.

РБК-Украина рассказывает о пятерке соусов, которые станут базой для многих рецептов, от салатов до мяса, от гарниров до бутербродов.

Соевый соус

Соевый соус имеет солоноватый вкус с легкой ноткой солода, который прекрасно подчеркивает вкус овощей, рыбы и мяса. Его добавляют к блюдам азиатской кухни, салатам, жареному рису или используют как маринад.

Благодаря содержанию ферментированных соевых бобов, он способствует лучшему пищеварению и обеспечивает организм аминокислотами. Соус также является источником антиоксидантов, которые замедляют старение клеток.

В небольшом количестве он способен уменьшить потребность в соли, что полезно для сердца. Это идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить вкусы без лишнего жира или сахара.

Горчичный соус

Этот соус имеет острый, насыщенный вкус с легкой кислинкой, который хорошо сочетается с мясными и овощными блюдами.

Горчица подходит для приготовления бутербродов, запеченной курицы, соусов к картофелю и даже салатов. Ее часто используют в составе домашних заправок или как базу для маринадов.

Горчичные зерна содержат полезные микроэлементы, в частности селен и магний, поддерживающие сердечно-сосудистую систему. Она также способствует улучшению обмена веществ и согревает организм в холодное время года. Горчичный соус - идеален для тех, кто ценит яркий вкус и пользу в одном флаконе.

Гуакамоле

Этот мексиканский соус имеет нежную, кремовую текстуру с приятным сочетанием авокадо, лимона, чеснока и зелени. Его подают к начос, добавляют в сэндвичи, салаты или как гарнир к мясу.

Основной ингредиент - авокадо - богат здоровыми жирами, калием и витамином Е, которые питают кожу и улучшают работу сердца. Благодаря клетчатке гуакамоле хорошо насыщает, а лимонный сок предотвращает окисление плодов.

Он также содержит антиоксиданты, укрепляющие иммунитет. Это не просто вкусный соус - это настоящая порция здоровья в ложке.

Несколько универсальных соусов могут сделать вкусными множество блюд (фото: Freepik)

Йогуртовый соус с чесноком

Этот соус сочетает легкую кислинку йогурта с выразительной пикантностью чеснока, создавая освежающий вкус, который прекрасно дополняет овощи, рыбу и мясо. Он идеально подходит для греческого салата, картофеля, лаваша или как заправка к бургерам.

Благодаря натуральному йогурту соус богат пробиотиками, которые поддерживают микрофлору кишечника. Чеснок, в свою очередь, обладает антибактериальными свойствами и укрепляет иммунную систему.

Соус не содержит жира и может быть отличной альтернативой майонезу. Легкий, полезный и удивительно вкусный - он точно найдет свое место в вашем холодильнике.

Домашний томатный соус домашний

Домашний томатный соус имеет сладковато-кислый вкус с глубоким ароматом специй, который идеально подходит к пасте, пицце, мясу или как основа к рагу. Обычно его готовят из спелых томатов, оливкового масла, базилика, чеснока и лука.

Такой соус - источник ликопена, антиоксиданта, защищающего клетки от повреждений и снижающего риск хронических болезней. Он также улучшает пищеварение и хорошо насыщает. Если хранить его в герметичной банке, он долго остается свежим.