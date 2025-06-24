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Рулетики з кабачків із сиром: прост ідея для легкого і смачного обіду

Вівторок 24 червня 2025 13:58
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Рулетики з кабачків із сиром: прост ідея для легкого і смачного обіду Смачний рецепт кабачків з сиром (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кабачкові рулетики з сиром - це легка, низькокалорійна страва, яка ідеально підходить для літнього меню. Кабачки містять багато води та клітковини, а сир додає білка й робить страву більш ситною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Анастасії Станкевич.

Кабачкові рулетики: простий рецепт

Інгредієнти:

  • 2 кабачки/цукіні
  • 4 яйця
  • 4 ст.л борошна з гіркою
  • 1 ч.л копченої паприки
  • 1 ч.л солі

Для начинки знадобиться:

  • 200 г твердого сиру
  • 1 плавлений сирок
  • 2 ст.л сметани
  • 1-2 зубчики часнику
  • кріп
  • 2 середні помідори

Легкий спосіб приготування

Кабачки спочатку нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Далі збовтуємо яйця і окремо в мисці змішуємо борошно з копченою паприкою.

Далі кабачки обвалюємо в борошні, потім в яйці і смажимо до золотистості з двох сторінок. Посмажені кабачки викладаємо на тарілку з серветкою, щоб забрати зайву олію.

Для начинки змішуємо сир, плавлений сирок, сметану, зелень і часник. На кабачки викладаємо 1 ч.л сирної начинки, кладемо помідор і закручуємо.

Загальний час приготування - 1 година.

Рулетики з кабачків із сиром: прост ідея для легкого і смачного обіду

Рулетики з кабачків із сиром: прост ідея для легкого і смачного обідуРулетики з кабачків із сиром: прост ідея для легкого і смачного обіду

Кабачкові рулетики з сиром (фото: кадр з відео)

@anny.cooking Кабачкові рулетики час приготування 1 година Інгредієнти: 2 кабачки/цукіні 4 яйця 4 ст.л. борошна з гіркою 1 ч.л. копченої паприки 1 ч.л. солі Начинка: 200 г твердого сиру, 1 плавлений сирок, 2 ст.л. сметани, 1-2 зубчики часнику, кріп, 2 середні томати ⠀ Приготування: Кабачки нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Збовтуємо яйця і окремо в мисочці змішуємо борошно з копченою паприкою Кабачки мокаємо в борошно, потім в яйця і смажимо до золотистості з двох сторін. Смажені кабачки викладаємо на тарілку і промокуємо серветкою зайву олію. Для начинки змішуємо натертий сир, натертий сирок, сметану, зелень і часник. Охоловші кабачки змазуємо 1 ч.л. сирної начинки, кладемо помідорну дольку і закручуємо. Рулетики кладемо на 30 хв-1 годину в холодильник, вони так краще триматимуть форму. Смачного! П.С. якщо ви посмажите на грилі без олії нарізані кабачки чи в духовці - це буде прекрасний пх варіант таких рулетиків #кабачковірулетики #кабачковийрулет #кабачкирецепт #кабачки #дужесмачно #закуска #літнійрецепт #тіктокукраїна La Dolce Vita - Fausto Papetti

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