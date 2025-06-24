Рулетики з кабачків із сиром: прост ідея для легкого і смачного обіду
Кабачкові рулетики з сиром - це легка, низькокалорійна страва, яка ідеально підходить для літнього меню. Кабачки містять багато води та клітковини, а сир додає білка й робить страву більш ситною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Анастасії Станкевич.
Кабачкові рулетики: простий рецепт
Інгредієнти:
- 2 кабачки/цукіні
- 4 яйця
- 4 ст.л борошна з гіркою
- 1 ч.л копченої паприки
- 1 ч.л солі
Для начинки знадобиться:
- 200 г твердого сиру
- 1 плавлений сирок
- 2 ст.л сметани
- 1-2 зубчики часнику
- кріп
- 2 середні помідори
Легкий спосіб приготування
Кабачки спочатку нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Далі збовтуємо яйця і окремо в мисці змішуємо борошно з копченою паприкою.
Далі кабачки обвалюємо в борошні, потім в яйці і смажимо до золотистості з двох сторінок. Посмажені кабачки викладаємо на тарілку з серветкою, щоб забрати зайву олію.
Для начинки змішуємо сир, плавлений сирок, сметану, зелень і часник. На кабачки викладаємо 1 ч.л сирної начинки, кладемо помідор і закручуємо.
Загальний час приготування - 1 година.
Кабачкові рулетики з сиром (фото: кадр з відео)
@anny.cooking Кабачкові рулетики час приготування 1 година Інгредієнти: 2 кабачки/цукіні 4 яйця 4 ст.л. борошна з гіркою 1 ч.л. копченої паприки 1 ч.л. солі Начинка: 200 г твердого сиру, 1 плавлений сирок, 2 ст.л. сметани, 1-2 зубчики часнику, кріп, 2 середні томати ⠀ Приготування: Кабачки нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Збовтуємо яйця і окремо в мисочці змішуємо борошно з копченою паприкою Кабачки мокаємо в борошно, потім в яйця і смажимо до золотистості з двох сторін. Смажені кабачки викладаємо на тарілку і промокуємо серветкою зайву олію. Для начинки змішуємо натертий сир, натертий сирок, сметану, зелень і часник. Охоловші кабачки змазуємо 1 ч.л. сирної начинки, кладемо помідорну дольку і закручуємо. Рулетики кладемо на 30 хв-1 годину в холодильник, вони так краще триматимуть форму. Смачного! П.С. якщо ви посмажите на грилі без олії нарізані кабачки чи в духовці - це буде прекрасний пх варіант таких рулетиків #кабачковірулетики #кабачковийрулет #кабачкирецепт #кабачки #дужесмачно #закуска #літнійрецепт #тіктокукраїна La Dolce Vita - Fausto Papetti
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