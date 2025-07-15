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Эти 4 знака Зодиака столкнутся с неожиданными трудностями в июле: кто в списке?

Вторник 15 июля 2025 10:11
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Эти 4 знака Зодиака столкнутся с неожиданными трудностями в июле: кто в списке? Эти знаки Зодиака в июле пройдут через настоящее испытание судьбы (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи предупреждают: 4 знака Зодиака столкнутся с неожиданными вызовами, которые проверят их на прочность. Это будет время внутренних изменений, решений "на грани" и событий, которые невозможно было предусмотреть.

Кто в зоне риска, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

В июле Овнов ждет неожиданное замедление темпа. То, что еще в июне шло гладко, начнет "зависать". Особенно это касается работы и финансов.

Возможны конфликты из-за поспешных решений. Астрологи советуют научиться ждать и не форсировать события - иначе можно упустить важное.

Телец

Для Тельцов луна будет эмоционально напряженной. Возможны разочарования в казавшихся надежными людях. Также вероятны сложные разговоры с близкими или проблемы с недвижимостью.

Главное - не замыкаться в себе. Поддержка друзей и здоровый отдых могут помочь пережить этот период с меньшими потерями.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть трудности со здоровьем или энергией - истощение, апатия, ощущение выгорания. Также возможны неожиданные задержки в карьере или незапланированные расходы.

Астрологи советуют не игнорировать сигналы тела и не брать на себя больше, чем можно извлечь.

Водолей

Для Водолеев июль станет испытанием в области коммуникаций. Недоразумения, ссоры, неприятные новости - все это может выбить из колеи.

Также следует осторожничать в вопросах документов и финансовых обязательств. Не спешите принимать решения - детали могут изменить все.

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