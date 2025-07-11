Усе піде не за планом: на ці 4 знаки Зодіаку чекає найважчий період у році

Астрологи попереджають: для представників 4 знаків Зодіаку найближчі тижні стануть справжнім випробуванням. Зриви планів, емоційні потрясіння та несподівані труднощі можуть змінити їхнє життя. Але, попри виклики, це шанс вийти з кризи сильнішими.

Кому саме варто бути обережним, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Для Тельців цей період може порушити звичну стабільність. Плани, над якими ви довго працювали, раптово опиняться під загрозою.

Можливі фінансові труднощі або непередбачені витрати. Важливо зберігати спокій і не намагатися тримати все під повним контролем - гнучкість стане вашим головним союзником.

Близнюки

Близнюки можуть відчути внутрішній розлад і втому від надлишку інформації та обов'язків. Виникне бажання піти від усього, але обставини змусять залишатися в центрі подій.

Важливо не згоріти емоційно - навчіться говорити "ні" і робіть паузи, навіть коли навколо хаос.

Терези

Терезам важко буде зберігати баланс - як у стосунках, так і в особистих цілях. Виникне конфлікт між тим, що хочеться, і тим, що потрібно.

Зміни на роботі або в сімейному колі можуть дестабілізувати емоційний стан. Головне - не втратити себе в прагненні догодити іншим.

Скорпіон

Для Скорпіонів це час найглибших внутрішніх трансформацій. Можливі сварки з близькими, розчарування або навіть зради.

Ви можете опинитися перед важким вибором або вирішити остаточно розірвати зв'язки, які більше не приносять сенсу. Попри біль, це шлях до очищення й оновлення.

Порада від астрологів

Хоча цей період буде непростим, саме через труднощі формується сила. Виклики - це дзеркало, що допомагає побачити себе справжніх і переосмислити шлях. Не чиніть опір змінам - вони ведуть до зростання.