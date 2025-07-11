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Ці 4 знаки Зодіаку отримають унікальний шанс: кому час діяти

П'ятниця 11 липня 2025 21:25
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Ці 4 знаки Зодіаку отримають унікальний шанс: кому час діяти У цих знаків Зодіаку розпочинається новий етап (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп на 12 липня обіцяє важливі зміни кільком знакам Зодіаку. День обіцяє нові можливості для сміливих рішень, добрих справ та глибоких роздумів.

Кому пощастить найбільше в суботу, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Телець

Настав час діяти! Вас осяє заряд рішучості. Ця енергія допоможе на шляху до здійснення мрій.

Не дозволяйте страху зупиняти вас: навіть маленький крок має значення. Вірте у власні сили. Удача на вашому боці.

Близнюки

На вас чекають неочікувані повороти у повсякденних справах. Вони відкриють перед вами нові перспективи.

Скажіть так змінам, які пропонує доля, - вони ведуть до кращого життя. Ваші природний інтелект та гнучкість допоможуть швидко адаптуватися до нового.

Лев

Проявлена доброта у цей день принесе позитивну енергію. Ваші слова чи жести підтримки стануть порятунком для інших.

Дозвольте своєму серцю вести вас. Інтуїція буде на піку, тож це вдалий час для ухвалення важливих рішень.

Скорпіон

Це час для відновлення та внутрішнього очищення. Не ігноруйте потребу у самотності чи роздумах.

Тиша допоможе звільнитися від старих травм та згубних звичок. Ви на шляху до духовного оновлення, яке приведе вас до кращого життя.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Hindustan Times, Astro.

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