ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як кішка з собакою! Ці пари знаків Зодіаку ніколи не знаходять спільну мову

П'ятниця 11 липня 2025 06:07
UA EN RU
Як кішка з собакою! Ці пари знаків Зодіаку ніколи не знаходять спільну мову Які знаки Зодіаку ніколи не будуть щасливі разом (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Езотерики вважають, що деякі знаки Зодіаку несумісні як в коханні, так і у простому спілкуванні. Їм важко знайти знати спільну мову, а тому вони постійно сваряться.

Які знаки Зодіаку не підходять один одному, розповідає РБК-Україна.

Телець і Стрілець

Телець мріє про затишок, стабільність і передбачуване завтра, а Стрілець думає лише про вогонь пригод, швидкі рішення і свободу за будь-яку ціну. Один хоче вечерю вдома і плед, а другий - спонтанні авіаквитки й нічні розмови з незнайомцями. Для Тельця це хаос, для Стрільця здається пеклом все, що змушує його сидіти на одному місці. Вони просто говорять різними мовами.

Діва і Водолій

Діва мислить деталями, таблицями й логікою, а Водолій - хаосом і прозрінням. Перша хоче порядок у домі, а другий мріє влаштувати революцію у світі. Їхній діалог схожий на розмову математика з поетом, у якому жоден не розуміє, чому інший говорить саме про це. І кожна зустріч перетворюється на зіткнення світоглядів.

Рак і Терези

Рак занурюється в емоції, пам’ятає кожну деталь, кожен жест, кожне слово. Терези ж поверхневі, легкі, уникають конфліктів і глибоких драм. Раку болить, Терези ж усміхаються і не розуміють, навіщо все ускладнювати. Вони постійно сваряться та рідко можуть побудувати міцні стосунки.

Лев і Козоріг

Лев живе мріями, хоче слави, спонтанності й компліментів. А Козоріг живе тінню, планами, ціллю і роботою. Перший вимагає уваги, а другий дивиться на це як на слабкість. І чим більше вони прагнуть порозуміння, тим гучнішими стають їхні конфлікти. Бо кожен вважає себе головним, і ніхто не хоче поступатися.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
Новини
Постачання зброї та санкції: Зеленський розкрив деталі зустрічі з американськими сенаторами
Постачання зброї та санкції: Зеленський розкрив деталі зустрічі з американськими сенаторами
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом