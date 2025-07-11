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Эти 4 знака Зодиака получат уникальный шанс: кому пора действовать

Пятница 11 июля 2025 21:25
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Эти 4 знака Зодиака получат уникальный шанс: кому пора действовать У этих знаков Зодиака начинается новый этап (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на 12 июля обещает важные изменения нескольким знакам Зодиака. День обещает новые возможности для смелых решений, добрых дел и глубоких размышлений.

Кому повезет больше всего в субботу, узнайте в материале РБК-Украина.

Телец

Настало время действовать! Вас озарит заряд решительности. Эта энергия поможет на пути к осуществлению мечты.

Не позволяйте страху останавливать вас: даже маленький шаг имеет значение. Верьте в собственные силы. Удача на вашей стороне.

Близнецы

Вас ждут неожиданные повороты в повседневных делах. Они откроют перед вами новые перспективы.

Скажите да изменениям, которые предлагает судьба, - они ведут к лучшей жизни. Ваши природный интеллект и гибкость помогут быстро адаптироваться к новому.

Лев

Проявленная доброта в этот день принесет положительную энергию. Ваши слова или жесты поддержки станут спасением для других.

Позвольте своему сердцу вести вас. Интуиция будет на пике, поэтому это удачное время для принятия важных решений.

Скорпион

Это время для восстановления и внутреннего очищения. Не игнорируйте потребность в одиночестве или размышлениях.

Тишина поможет освободиться от старых травм и пагубных привычек. Вы на пути к духовному обновлению, которое приведет вас к лучшей жизни.

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При написании материала были использованы следующие источники: Hindustan Times, Astro.

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