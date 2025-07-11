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Карти Таро обіцяють велике диво: лише ці знаки Зодіаку поставлять крапку в історії своїх невдач

П'ятниця 11 липня 2025 19:25
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Карти Таро обіцяють велике диво: лише ці знаки Зодіаку поставлять крапку в історії своїх невдач Таро-гороскоп на вихідні (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Вже дуже скоро на представників чотирьох знаків Зодіаку чекають кардинальні зміни. Вони зможуть почати нове життя та залишити всі проблеми у минулому.

Кому Таро-гороскоп на вихідні обіцяє велике диво, розповідає РБК-Україна.

Овен

У вашому серці знову народжується віра, навіть якщо довго здавалось, що її не залишилось. Ваші зусилля не минули марно, адже доля готує відповідь, яка змінить хід подій. Ви давно заслуговуєте на перемогу і вже дуже скоро вона почне проростати крізь втому. Головне не втрачати темп і вірити у свої рішення.

Рак

Карти Таро обіцяють вам дуже важливу подію. Інтуїція несподівано прояснить те, що раніше здавалось заплутаним. Не бійтесь слухати себе, бо саме зараз ваша внутрішня правда переможе всі зовнішні обставини. Новий шанс з’явиться неочікувано, але дуже точно, ставте крапку в історії невдач та рухайтеся вперед!

Терези

Вам дадуть знак, він буде простим, але дуже важливим. Ви давно готові зробити крок уперед, але просто не вірили, що варто. Втім, вже днями це змінить велике диво. Зустріч, подія або думка змусять вас змінити напрямок, і це буде на краще.

Водолій

Ви стоїте на порозі змін, але ще не знаєте, чи маєте на них право. Карти Таро підказують: маєте, навіть не дозволяйте сумнівам зіпсувати початок нової сторінки у вашому житті. Вже скоро вий знайдете причину багатьох помилок і зможете все виправити. Дива вже поруч, настав час їх зустріти.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Metro.

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