Ці 4 напої категорично не можна давати дітям

Солодкі газовані напої (особливо Кола) - до 12 років

Проблема не лише в цукрі. У таких напоях міститься фосфорна кислота. У поєднанні з кофеїном вона активно вимиває кальцій з кісток, роблячи їх більш крихкими у період активного росту. Це підтверджено, зокрема, дослідженням Framingham Osteoporosis Study.

Пакетовані соки та лимонади - до 11 років

Попри "фруктову" назву, такі напої містять величезну кількість прихованого цукру при мінімумі вітамінів. Дослідження, опубліковані на PubMed, прямо пов'язують їх регулярне вживання з підвищеним ризиком ожиріння, карієсу та алергічних реакцій у дітей.

Кава та міцний чай - до 16 років

Дитяча нервова система надто чутлива до кофеїну. Він може викликати перезбудження, проблеми зі сном, підвищення артеріального тиску та тривожність. До 16 років організм ще не готовий до таких стимуляторів.

Енергетичні напої - сувора заборона до 18 років

Чому? Це гримуча суміш з гігантських доз кофеїну, цукру та інших стимуляторів. Лікарі б'ють на сполох: вживання енергетиків підлітками несе високий ризик серцевих нападів, аритмії та важких психоневрологічних розладів.

Що ж тоді пити дітям?

Найкращий і найбезпечніший напій для дитини - це чиста вода. Також корисними будуть домашні несолодкі компоти, узвари та деякі трав'яні чаї (після консультації з лікарем).