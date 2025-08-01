Эти 4 напитка категорически нельзя давать детям

Сладкие газированные напитки (особенно Кола) - до 12 лет

Проблема не только в сахаре. В таких напитках содержится фосфорная кислота. В сочетании с кофеином она активно вымывает кальций из костей, делая их более хрупкими в период активного роста. Это подтверждено, в частности, исследованием Framingham Osteoporosis Study.

Пакетированные соки и лимонады - до 11 лет

Несмотря на "фруктовое" название, такие напитки содержат огромное количество скрытого сахара при минимуме витаминов. Исследования, опубликованные на PubMed, прямо связывают их регулярное употребление с повышенным риском ожирения, кариеса и аллергических реакций у детей.

Кофе и крепкий чай - до 16 лет

Детская нервная система слишком чувствительна к кофеину. Он может вызвать перевозбуждение, проблемы со сном, повышение артериального давления и тревожность. До 16 лет организм еще не готов к таким стимуляторам.

Энергетические напитки - строгий запрет до 18 лет

Это гремучая смесь из гигантских доз кофеина, сахара и других стимуляторов. Врачи бьют тревогу: употребление энергетиков подростками несет высокий риск сердечных приступов, аритмии и тяжелых психоневрологических расстройств.

Что же тогда пить детям?

Лучший и самый безопасный напиток для ребенка - это чистая вода. Также полезными будут домашние несладкие компоты, компоты, узвары и некоторые травяные чаи (после консультации с врачом).