3 знаки Зодіаку зітхнуть з полегшенням після 11 серпня: кому особливо пощатить

Лев

З 11 серпня, коли планета Меркурій знову рухатиметься прямо, ви будете в центрі уваги. Цей період ідеально підходить для того, щоб сміливо та впевнено заявити про себе світу.

Не бійтеся ризикувати, працювати над проєктами, що приносять задоволення, і бути такими яскравим, як вам хочеться.

Діва

Останні тижні ви могли відчувати втому, робити дрібні помилки або спізнюватися. Та вже з 11 серпня енергія зміниться на краще.

Ви відчуєте приплив сил, покращення у спілкуванні, роботі та здоров'ї. У вас з'явиться можливість почати з чистого аркуша.

Близнюки

Після завершення ретрограду ви знову відчуєте себе активними, комунікабельними. Удача буде на вашому боці, тож можна сміливо втілювати задумане.

Головне - зберегти уроки, які подарував непростий період. Важливо вміти відпочивати та завершувати розпочате.

Що відомо про ретроградний Меркурій

Він трапляється три-чотири рази на рік і триває приблизно три тижні. Це час затримок, технічних збоїв та непорозумінь.

В цей період не варто розпочинати нові справи та ухвалювати важливі рішення. Натомість краще віддати перевагу спокійному темпу життя та завершенні старих справ.

Кінець ретрограду, який розпочався 18 липня, відбудеться 11 серпня. З цього дня життя повернеться у звичний темп. Багато хто відчує полегшення. Справи йтимуть угору.